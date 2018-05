Ni danas se ne zna tko je '97. 'izrešetao' Notorious B.I.G.-ja

Notorious B.I.G u veljači 1997. otputovao je u Kaliforniju kako bi promovirao svoj drugi album Life After Death. U radijskom intervjuu pričao je kako je angažirao tjelohranitelje jer se boji za svoj život - prvenstveno zbog zavade istočne i zapadne obale u svijetu hip-hopa, a zatim i zato što je eksponirana i poznata osoba.

Biggiejev drugi studijski album album trebao je izaći 25. ožujka 1997. Reper je 8. ožujka bio na dodjeli Soul Train glazbenih nagrada u Los Angelesu i kad se popeo na binu da nagradu uruči Toni Braxton, mnogi su u publici glasno izrazili nezadovoljstvo što je tamo uopće prisutan.

Nakon dodjele otišao je na zabavu u muzej Petersen Automotive. Policija i vatrogasci tulum su drugi dan oko podneva došli prekinuti jer se skupilo previše ljudi. Biggie i P. Diddy otišli su kući, svaki u svom terencu. Diddy je putovao s tjelohraniteljima, a Biggie s Damionom "D-Rocom" Butlerom i Lil' Ceaseom. Vozio ih je Gregory "G-Money" Young.

Krenuli su kući, no na cesti se stvorila gužva jer su odjednom svi izašli iz muzeja. Biggiejev terenac GMC Suburban zaustavio se na semaforu jer je bilo upaljeno crveno svjetlo. Pokraj njih stao je crni Chevrolet Impala SS. Muškarac koji ga je vozio izvadio je pištolj i sasuo 'kišu' metaka na Biggieja. Četiri metka su ga pogodila. Njegovi prijatelji hitno su ga prevezli u bolnicu Cedars-Sinai, no nije mu bilo pomoći. U 1.15 sati 9. ožujka 1997. liječnici su ga proglasili mrtvim. Imao je 24 godine.

Identitet muškarca koji je upucao i ubio The Notorious B.I.G.- a ni danas nije otkriven. Muškarac koji ga je upucao navodno je bio Afroamerikanac. Na sebi je imao, kako se pisalo, plavo odijelo i leptir mašnu.

Foto: YouTube

Ubojstvo je bila stvar zavade?

Prema nekim teorijama, Smallsovo ubojstvo povezano je s ubojstvom repera Tupaca Shakura kojeg su također ubili pucajući u njega iz automobila. Policija Los Angelesa nikad nije riješila Smallsovu smrt niti pronašla počinitelja, ali su u prosincu 2012. objavili rezultate autopsije nadajući se da će to pomoći u rješavanju slučaja. Zbog toga su dobili samo oštre kritike pa su se morali ispričati obitelji pokojnog repera.

Biggie Smalls, poznat i kao The Notorious B.I.G., rođen je u New Yorku na današnji dan 1972. kao Christopher George Latore Wallace. Odrastao je u Brooklynu. Njegova majka Voletta bila je odgojiteljica u vrtiću, a otac George bio je aktivan u politici. Napustio je Volettu i sina dok su dječaku bile dvije godine. Nadimak Big (Veliki) ima otkad je navršio 10 godina jer se tada 'preko noći' jako udebljao. U školi je imao jako dobre ocjene, no već je s 12 godina počeo preprodavati drogu.

'Postao je pametnjaković bez pokrića'

Išao je u srednju Tehničku školu koju su u isto vrijeme pohađali i Jay-Z i Busta Rhymes.

- Znala sam da neće dobro završiti čim sam pristala ispisati ga iz katoličke i upisati u državnu školu. Tamo je vidio svašta i počeo se ponašati kao i većina dječaka svoje dobi, postao je pametnjaković bez pokrića - rekla je jednom prilikom reperova majka.

Biggie se sa 17 godina ispisao iz škole i odlučio postati uspješan u kriminalnom svijetu jer je vjerovao da se samo tako može obogatiti. Prvi su ga put uhitili 1989. zbog posjedovanja i korištenja vatrenog oružja i osudili ga na pet godina uvjetne kazne. Nije prošla ni godina dana i prekršio je uvjetnu, a 1991. uhitili su ga u Sjevernoj Carolini dok je dilao crack. Zbog toga je proveo devet mjeseci u zatvoru.

Po izlasku iz zatvora snimio demo vrpcu

Kad je izašao iz zatvora snimio je demo vrpcu pod nazivom Biggie Smalls. Iako se repanjem bavio još od tinejdžerskih dana, navodno je vrpcu snimio bez nekih ozbiljnih namjera da se bavi glazbom. Ipak, ista mu je otvorila mnoga vrata. Već u ožujku 1992. o njemu su pisali časopisi The Source, a DJ Mister Cee njegovu je vrpcu puštao po klubovima.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

P. Diddy zabranio mu da prodaje drogu

Biggie je zatim s još nekoliko tada nepoznatih repera snimio još jednu demo vrpcu koju je preslušao P. Diddy (48) i tu je sve krenulo. Potpisao je ugovor s Uptownom, a kad je Diddy tamo dobio otkaz, Biggie je otišao s njim i potpisao za njegovu izdavačku kuću, Bad Boy Records. Biggieju je djevojka s kojom je dugo bio u vezi 8. kolovoza 1993. rodila kćer T'yannu. On je i dalje prodavao drogu kako bi mogao uzdržavati obitelj. Kad je Diddy to saznao, natjerao ga je da prestane.

Krajem 1993. pod pseudonimom The Notorious B.I.G. snimio je remiks pjesme 'Real Love' koju je u originalu pjevala Mary J. Blige. Pjesma je došla na sedmo mjesto Billboardove ljestvice, a isti uspjeh postigao je i remix pjesme 'What's the 411', također Maryne. Nizao je uspjeh za uspjehom i 1994. je surađivao s LL Cool J-em i Busta Rhymesom.

Vratio pažnju na repere s istočne strane

Biggie je 4. kolovoza 1994. oženio R&B pjevačicu Faith Evans (44). U rujnu je izdao prvi samostalni album 'Ready to Die' koji je završio na 13. mjestu Billboardove ljestvice. Album je prodan u tako velikom broju primjeraka da je četiri puta je proglašen platinastim.

- Biggiejev album postigao je neviđen uspjeh u doba kad su u SAD-u dominirali reperi sa zapadne obale. Biggie je zaslužan što su i dečki s istočne obale dobili pažnju koju zaslužuju - pisao je tada časopis The Rolling Stone. Najpoznatiji hitovi s tog albuma su 'Juicy', 'Big Poppa' te 'One More Chance'.

Foto: YouTube

Intenziviranje rivalstva istočne i zapadne strane

U kolovozu 1995. grupa repera koji su radili pod Biggiejevim okriljem, Junior M.A.F.I.A., izdala je zajednički album naslova 'Conspiracy'. U grupi su bili Biggiejevi prijatelji iz djetinjstva te Lil' Kim i Lil' Cease. Album je dosegao platinastu nakladu. Do kraja 1995. Biggie je bio najprodavaniji reper u SAD-u. Osvojio je Source nagradu za najbolju mladu nadu, najboljeg tekstopisca, najboljeg live izvođača i album godine. Dobio je i Billboardovu nagradu za repera godine.

Iste godine intenziviralo se rivalstvo između repera s istočne i zapadne strane, posebice između Biggieja i Tupaca Shakura. U intervjuu koji je u travnju za časopis Vibe dao iz zatvora, Shakur je optužio osnivača Uptown Recordsa Andrea Harrella, Seana Combsa i Biggieja da su znali za planiranje pljačke u kojoj je on teško ranjen i u kojoj mu je ukraden nakit vrijedan tisuće dolara.

Oni su to, naravno, porekli. Dexter Isac koji odslužuje doživotnu zatvorsku kaznu zbog nečeg sasvim drugog, priznao je 2012. da je on pucao na Tupaca 30.11.1994. i da je cijelu stvar organizirao James Rosemond poznatiji kao Jimmy Henchman.

Prijetio obožavateljima da će ih ubiti

U rujnu 1995. Biggie je počeo sa snimanjem svog drugog studijskog albuma. Snimanje je trajalo 18 mjeseci i stalno je prekidano zbog istraga, suočavanja s policijom i raznih svađa s rivalima s istočne obale. U to je vrijeme surađivao i s Michaelom Jacksonom na njegovom albumu 'HIStory'.

Foto: YouTube

U ožujku 1996. završio je u zatvoru jer je ispred jednog noćnog kluba dvojici obožavatelja prijetio da će ih ubiti jer su ga tražili autogram. Razbio je prozor taksija u koji su sjeli da pobjegnu i jednog od njih izvukao van kroz razbijeni prozor i pretukao ga. Sud ga je kaznio sa 100 sati društveno korisnog rada. Sredinom 1996. uhitili su ga u njegovu domu zbog posjedovanja velike količine droga i oružja.

Tupaca su 7. rujna 1996. upucali iz automobila i otišli. Biggieja su odmah povezali s pucnjavom, nagađalo se da je sve orkestrirao, no takve teorije nikad nisu dokazane. Shakur je preminuo 13. rujna, a Biggieju je supruga 29. listopada rodila sina Christophera. Biggie ju je u to vrijeme navodno varao s Lil' Kim.

Pretukao mladića na koncertu

Dok je još snimao drugi studijski album 'Life After Death', Biggie je imao tešku prometnu nesreću u kojem mu je smrskana lijeva noga. Zbog ozljede je neko vrijeme bio 'prikovan' za invalidska kolica, a kad je prohodao morao se pomagati štapom. U siječnju 1997. uslijedili su daljnji susreti s pravosudnim sustavom. Biggie je morao platiti 41.000 dolara mladiću kojeg je pretukao na koncertu.

- Sve što sada želim je koncentrirati se na svoju majku, sina, kćer, obitelj i prijatelje, na one koji su mi u životu sve, kako bih pronašao mir - rekao je Biggie.

Policija Los Angelesa Biggiejevu je smrt dugo istraživala, no nisu pronašli krivca. Randal Sullivan u svojoj knjizi 'Labyrinth' čak optužuje policajca Davida Macka za udruženje s Marion Knight iz Death Row Recordsa kako bi smaknuli Biggieja i uvjerili javnost da je to djelo prijatelja pokojnog Shakura. Po knjizi je snimljen i film. Na popisu osumnjičenih našao se i Wardell Fouse (a.k.a Darnell Bolton i Poochie) koji je umro jer ga je netko upucao u leđa dok se vozio na motoru.