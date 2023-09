Ni Dujmić nije uspio zaustaviti lešinare oko kralja funka: 'Boris me molio da mu pazim na sina'

Boris Dvornik pitao je 1988. Antuna Vrdoljaka i Miru Lilića da posreduju kod Zorana Škugora da njegova Dinu uzme pod svoje. Ovaj dotad nije čuo nijednu Dvornikovu pjesmu, ali obećao je kupiti i preslušati album. Nije ga se dojmila nijedna pjesma. Koji mjesec kasnije Škugor je bio u svojoj diskoteci u Šibeniku i iznenadila ga je 'Ti si mi u mislima'. Pitao je prijatelja tko je to, a on je odgovorio Dino Dvornik.

Škugoru nije bilo jasno kako nije čuo tu pjesmu kad je preslušao cijeli album. Brzo je shvatio gdje je problem. Tražio je album Dina Dvornika, a prodali su mu album Kineskog zida, na kojemu je svirao Dean. Rekao je Liliću: 'Zovi Borisa neka pošalje sina u Zagreb. Mali je jako talentiran'. Nekako istodobno Boris Dvornik zvao je i Rajka Dujmića. Doajen hrvatskoga glumišta zamolio je poznatog skladatelja da mu u Zagrebu čuva sina.

Foto: Privatna arhiva/POSEBNA PONUDA

- Bio sam prijatelj s Borisom, a Dina sam upoznao i prije nego što je 1989. objavio prvi CD 'Dino Dvornik'. Kad je Dino dolazio u Zagreb, Boris mi je rekao: 'Pazi mi na malog' jer Dino je bio enfant terrible. Pazio sam na njega i grozno se osjećao kad više nisam mogao zaustaviti lešinare koji su kružili oko njega - rekao je pokojni skladatelj.

Dino nas je napustio 7. rujna 2008. godine, samo osamnaest dana nakon što je proslavio 44. rođendan. Umro je u svom stanu, od kombinacije tableta za smirenje, protiv bolova i antidepresiva. Prije početka ispraćaja puštali su se njegovi hitovi 'Zašto praviš slona od mene', 'Junak plaže', 'Ella', 'Afrika'.

Foto: Privatna arhiva/POSEBNA PONUDA

- Samo umjetnici znaju kako svijet treba izgledati. To si bio ti. Hodajuća glazba. Volim te, Dino, svi smo te voljeli. Oprosti svima koji su te povrijedili na ovom kratkom putu do vječnosti. Tvoj trag je neizbrisiv - drhtavim glasom govorila je na sprovodu Alka Vuica.

I vratila su se sjećanja, Dvornikov dolazak u Zagreb, početak strelovite karijere. Miro Lilić upoznao je Dvornika i Škugora. Na Škugorov upit koliko se primjeraka albuma prodalo, odgovorio je: 'Samo 2000'. Osim 101-inice, nitko ga drugi nije ozbiljno shvatio. Kako mu se album svidio, a prodaja nije išla, predložio je Liliću da mu da ekipu; kameru i tonca, a Dino će po gradu raditi anketu s pitanjem 'Znate li tko je Dino Dvornik?'. Lilić je odobrio, Dino anketirao i dijelio po gradu i ulaznice za nastup u Saloonu. Nakon 20-ak dana HRT je pustio snimku nastupa u krcatom Saloonu, a vrlo brzo krenule su i radiopostaje. Samo koji mjesec kasnije album 'Dino Dvornik' se prodao u 60.000 primjeraka.

Foto: Privatna arhiva/POSEBNA PONUDA

- Pitao sam ga tad i za tekstove, tko ih radi. Rekao je Gibonni, a ja opet: 'Dovedi ga u Zagreb'. Tako je Gibo došao i ostao. Skužio sam odmah da je čudo od talenta. Kasnije smo objavili i Gibin prvi album - govori Škugor.

Tad je angažirao Gibonnija i Ilana Kabilja da naprave album Ivani Banfić. Htio je iskoristiti splitsku ekipu da joj napravi sjajne pjesme. Dino joj je dao 'Manijaka', Ivana ga i snimila, ali konačnu verziju pjevao je ipak Dino. U mladosti je slušao Cool and the Gang, Commodorese, Stevieja Wondera, Michaela Jacksona, Ala Jarreaua, Marvina Gayea... Od domaćih je, a tad je to bilo domaće, volio Olivera Mandića.

- Kad sam bio mali i kad su pod mojim prozorom dečki igrali balun i fatali ženske, ja sam tuka klavir devet sati na dan. I moram zahvalit materi i ocu što su trpili tu moju larmu jer oni su vjerovali u mene, kao da sam neko čudno biće - pričao je Dino početkom 90-ih.

S albumom 'Dino Dvornik' postao je faca br. 1, a Dino je tad rekao 'Odsad će u glazbi biti ovaj ritam'.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Ti trenuci kad sam se probijao, bili su najljepši u mom životu. Kad se iz kasetofona vadilo Bajagu i Bijelo dugme i stavljalo Dinu Dvornika - rekao je Dino 1997. godine.

Njegov otac tih godina dao je intervju u kojemu se pohvalio da splitska mularija viče za njim: 'Eno oca Dina Dvornika'. Doajen hrvatskoga glumišta više nije bio najpoznatiji član obitelji Dvornik. Nadmašio ga je, ponosio se Boris, njegov sin. Dino, pak, nikad nije bježao od prezimena Dvornik, nije ga opterećivalo niti ga je ikad pokušao sakriti. Nakon prvijenca uslijedili su albumi 'Kreativni nered' (1990.) i 'Priroda i društvo' (1993.).

S Josipom Lisac snimio je 1992. jedan od najljepših hrvatskih dueta 'Rušila sam mostove od sna'. Pjesmu, koja je na albumu 'Priroda i društvo', snimali su satima u studiju jer je Dino htio da sve bude izvedeno do savršenstva. Josipi je u jednom trenutku bilo dosta snimanja te je htjela otići kući odmoriti glasnice. Dinu se to nije svidjelo pa ju je zaključao u studiju i nije ju pustio da ode sve dok nije bio zadovoljan snimljenim. Za tu pjesmu Dino je 1994. bio nominiran za Porin, u kategoriji najbolja vokalna suradnja. Nije volio taj šušur, glamur, zapravo mu je taj svijet išao na živce. Raspričao se o tom porinovskom kolu još sredinom 90-ih.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Zgrozio sam se da se ljudi mogu tako promijeniti. Sretnemo se u Zagrebu i vrlo su srdačni, ono 'Ej, di si, što ima...', sve neki frendovi, sve ovo, ono... Dođe Opatija, oni si unajme odijelo, puše najskuplje cigarete i glume nešto. A parfem loš. I nešto se napola javljaju. Ja sam to trpio, ali više nisam mogao izdržati, nego sam ih sve fino izvrijeđao i svakome sam ‘na mjestu’ rekao što ga ide. Nemam dlake na jeziku kad poludim. U Opatiji su mislili da mi je sljedeći korak u ludnici. Budući da sam takve prirode, to im veselje neću dopustiti. Ne njima nego sebi. Kvalitetom ću ih dobiti. Prema tome - morat će otvoriti vrata. Ne zbog toga što me vole nego da zarade - govorio je Dino.

Nije mogao gledati kako su svi oko njega uštogljeni i nešto glumataju. Njemu se to gadilo. Nikad nije odgovarao na optužbe, uvrede, tračeve, podmetanja. Samo je napravio pjesmu koja je, smatrao je, bolji odgovor od bilo kakve psovke. Najbitnije mu je bilo da za svoje ponašanje ima pokriće u glazbi jer, rekao je, da su mu loši i glazba i privatni život, ne bi nikome bio zanimljiv. Kad bi morao izdvojiti samo jednu pjesmu iz karijere, Dvorniku bi to bila 'Tebi pripadam'.

- Ona mi najbolje leži, puna je duha i ljubavi - rekao je.

Ljutio se na tu estradu, na njihovu pohlepu. Boljelo ga je kad bi neki lokalni organizatori oblijepili plakate 'Dolazi Dino Dvornik', a on o tome nije imao pojma. Pa bi se još ispričavali publici da se Dino opio, nije došao, a ovaj o tome nije imao pojma. Gadilo mu se što ni novac od karata ne bi ljudima vratili. Rado je pomagao. Svi njegovi albumi su uvijek bili u vrhu hrvatske produkcije, a bio je i prvi u Hrvatskoj koji je s 'Afrikom' dotaknuo svjetske produkcijske razmjere. I Oliver Dragojević tražio je da mu Dino producira album 'Neka nova svitanja'. Dalekoj obali je kao producent izvukao album 'Di si ti'. Nekad popularnom ET-ju pomogao je u hitu 'Tek je 12 sati', Ivani Banfić je pomogao napraviti značajan dio albuma 'Bogovi su pali na tjeme', a na početku svoje karijere otkrio je Ninu Badrić kako pjeva u butiku u kojem je tad radila. Što god se o njemu svojedobno pisalo, Dino je bio topla duša, silno osjetljiv na nepravdu. Smetao mu je lopovluk koji je gledao oko sebe, rastužili bi ga ljudi koji su sve manje imali, bili izbacivani s posla.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Moj otac ima 280 maraka mirovinu, a 78 filmova je snimio. Jack Nicholson ih je snimio osam. Ja svom ocu mjesečno šaljem 500 maraka. Čovjek je bolestan, od muke i jada. Od ljudske pokvarenosti. Ako mene pitate kakav sam, dobar sam u duši i nikog nikad nisam zeznuo. Radije bih se ubio nego to napravio. Volim ljude koji se znaju sjetiti lijepih stvari iz lijepih vremena. Cijenim one koji cijene druge. Mrzim pohlepu, škrte ljude... - pričao je.

O sebi je govorio da je svakakav, čas ovakav, čas onakav. Čas dobar, čas manje dobar.

- Ali naivan sam prilično. Volim ljude i pomažem im, ali to mi se ne vrati. Nikad. I onda mi nekoliko bliskih prijatelja govori da to više nikad ne radim. Ja kažem da više neću i onda opet pomognem - rekao je Dino.

Kad je 1997. objavio 'Enfant Terrible', izašla je priča da je Dino album htio nazvati 'Hrvatski preporod II'. Ideja za taj naziv bili su izlasci ploča Parnog valjka, Psihomodo popa i Prljavoga kazališta. Ponosio se da će te godine napokon izaći oni veliki. Mislio je kako će se time napraviti drugi Hrvatski preporod jer, govorio je, kad nema mačke, miševi kolo vode.

- Svi me pitaju ‘koji su ovo na televiziji’. Odgovaram: 'Je, ove što vidite, to je estrada. A sad izlazi rock'n'roll - hvalio je kolege.