Dino Dvornik danas bi slavio 59. rođendan: 'Bio je lud na svoj način, ali drag i dobroćudan...'

Njegova učiteljica mi je jednom rekla: ‘On vam je, gospođo, najmirniji’. Ja pitam kako to. Kaže ona meni: ‘Zato što ga ništa ne zanima. On bi samo gleda kroz prozor’. Rekao joj je: ‘Matematika mi neće u životu trebati, meni je samo muzika u glavi’, ispričala nam je prije par godina Diana Dvornik, majka hrvatskog kralja funka Dine Dvornika koji bi danas slavio 59. rođendan.

Foto: Stefan Lupino

Život mu je od samog početka bio sve samo ne običan. Kao dijete dobio je malu ulogu u seriji 'Naše malo misto' zajedno s bratom Deanom. Glumili su djecu glavnih likova, Roka Prča (Boris Krstulović) i Anđe Vlajne (Zdravka Krstulović). Upravo se na tom snimanju Dino 'zarazio' glazbom.

Foto: Privatna arhiva/POSEBNA PONUDA

Svoju karijeru započeo je s grupom Kineski zid. Osnovao ju je s bratom Deanom 1981., a ime su joj dali po zgradi u kojoj su živjeli. Dean je pisao tekstove, a Dino skladao glazbu jer je svirao klavijature, bubnjeve i gitaru.

Prvi zaplesao na pozornici

Bend se raspao nakon dvije godine, a objavili su jedan album. Dino je tada shvatio da je funky jedini put za njega, a domaćoj publici trebalo je pet godina da se privikne na njegov ritam.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

U počecima karijere, nastupio je na Zagrebačkom festivalu sa skladbom 'Tebi pripadam', te je dobio nagradu stručnog žirija za najbolju skladbu i stvorio novo glazbeno ime. Iduće godine izašao je njegov prvijenac 'Dino Dvornik', koji je prodan u 750 tisuća primjeraka. Drugi album, 'Kreativni nered', donio je jedan od njegovih najvećih hitova 'Udri jače, manijače'.

Devedesetih se Dino 'vinuo u zvijezde' zbog dva uspješna studijska albuma 'Priroda i društvo' 1993. i 'Enfant Terrible' 1997.

Foto: Stephan Lupino

Uz to što je pokrenuo novi glazbeni trend, uveo je inovativnu produkciju. Osobito video. Naime, Dino je prvi hrvatski izvođač koji je na pozornici plesao. Nastupao je u ekstravagantnim odijelima, a neki i danas tvrde da je bio odličan plesač.

'Zanos me stajao zdravlja'

Nažalost, ostao je zapamćen i po svojoj borbi s ovisnošću.

- Možda bih napravio malo više bez toga, ali svi smo bili na opijatima i divljali. Ušao bih u studio i ne bih izlazio mjesec dana dok ne bih napravio nešto. U tome zanosu sam radio, ali on me stajao zdravlja. Sve to sam radio zbog glazbe, a ne zato što sam htio biti drogiran - izjavio je svojedobno.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Dinin najuspješniji singl je 'Afrika', za koji je 1996. godine dobio svoja prva dva Porina.

'Umro je nesretan'

Posljednji album 'Pandorina kutija' Dino je trebao objaviti u listopadu 2008. nakon šest godina pauze. Tim albumom su mu predviđali povratak na scenu. Album je postao hit i nagrađen je s četiri Porina, ali iznenadna smrt je spriječila Dinu da doživi njegovo objavljivanje.

Danijela Dvornik je tog nesretnog 7. rujna 2008. pronašla Dinu u njihovom bračnom krevetu. Nalazi obdukcije su pokazali da je preminuo u snu od mješavina tableta koje je uzimao.

Njegova majka rekla je medijima kako je Dino umro tužan, nesretan i depresivan te je otkrila kako su ga hrvatski estradnjaci izbjegavali kada je njegova slava 'splasnula'.

Foto: Sinisa Hancic/HISTORY I/C

'Dino me osvojio svojim sjetnim očima'

Legendarni kralj funka i Danijela (56) upoznali su se na tulumu u njegovom stanu, a Dinino zavođenje bilo je urnebesno. Nakon što ju je zatekao pitanjem 'Bi li ti, mala, voljela osjetiti moje vibracije!', zaspao joj je na ramenu.

- Prije toga smo cijelu noć pričali, no kad sam odlazila, nismo razmijenili brojeve telefona i mislila sam da od nas neće biti ništa. Ponovno smo se sreli nakon pet dana, na jednoj splitskoj plaži, i od tada smo bili nerazdvojni. Dino je bio lud na svoj način, ali je istodobno bio drag, dobroćudan, a najvažnije mu je bilo da su ljudi oko njega sretni i veseli. Ja sam jedina u njemu vidjela neku tugu, koju drugi nisu primjećivali. Zapravo me osvojio svojim sjetnim očima - opisala je svojedobno Danijela.

Dobili su kćer Ellu (32), danas uspješnu influencericu. Koliko ju je obožavao dokazuje i pjesma koju je skladao s Nenom Belanom 'Ella E'.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Ella Dvornik nedavno je potvrdila kako se razvodi od Charlesa Pearcea s kojim ima dvije kćeri.

- Tu odluku nisam donijela jučer, ali postupak dugo traje i mislim da nije potrebno komentirati nešto što nije završeno. No ovih dana zaista se svašta pisalo i jasno mi je da javnost ima potrebu nagađati i komentirati na raznorazne načine. Charles i ja kao bračni partneri stigli smo do kraja priče - ispričala je Ella za Story. Svoje je ljeto provela s majkom Danijelom.