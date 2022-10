Ni Ella Dvornik neće propustiti Noć vještica: 'Nisam planirala, ali ipak moram odvesti djecu'

Sve više naših domaćih zvijezdi odlučilo se maskirati ove godine za Noć vještica. Iako kod nas praznike nije još toliko popularan, ipak, neki ga očito vole proslaviti. Nakon Marka Grubnića, Žanamari Lalić i Dalibora Petka, svoju ovogodišnju masku odlučila je pokazati i influencerica Ella Dvornik Pearce.

Na svom Instagramu Ella je objavila video maskirana u popularnog Jokera, ali onog iz 2019. godine kojeg je utjelovio glumac Joaquin Phoenix u istoimenom filmu.

- Why so serious? - napisala je Ella u opisu originalnu Jokerovu izjavu.

Mnogi obožavatelji bili su i više nego oduševljeni njenom ovogodišnjom maskom za Noć vještica te su joj uputili brojne komplimente.

'Joker Ella', ' Ti si ikona definitivno', 'Topčina', 'Prepade me', pisali su Elli pratitelji.

Osim videa Ella je postavila i fotografiju cijelog looka pa je otkrila:

- Nisam se planirala danas maskirati, ali pošto u Balama organiziraju Halloween party i moram odvesti djecu, ovo je jedino čega sam se sjetila da imam doma.

