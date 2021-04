Anita Lane umrla je u 61. godini, potvrdila je danas njezina diskografska kuća Mute, ali se uzrok njene smrti još ne zna. Australska pjevačica i kantautorica najpoznatija je po svojoj suradnji s Nick Caveom (63) tijekom 80-ih godina. Zajedno su pokrenuli njegov punk bend Birthday Party, a bila je i članica benda The Bad Seeds, koji je kasnije postao Nick Cave and The Bad Seeds.

Nick Cave posvetio je tekst na svojoj stranici, kojim je odao počast bivšoj suradnici i djevojci. Mnogi smatraju kako je upravo Lane bila katalizator u Caveovom kreativnom radu i njegova muza tijekom 80-ih. Nakon njihove suradnje, Lane je izdala dva solo albuma: Dirty Pearl u 1993. godini i Sex O'Clock 2001.

- Misliš da poznaješ žalost, da znaš nježnu mehaniku, da si postao snažniji, mudriji, otporniji; a onda Anita umre - napisao je.

Svoju tugu i sućut izrazila je i Susie Cave (54), pjevačeva supruga, na Instagramu.

- Draga Anita, toliko te volimo 💔 - stavila je kao opis objave, dodajući ispod tekst Caveove pjesme Sad Waters.

Drugi su se poznanici, suradnici i obožavatelji priključili tugovanju, prisjećajući se kako je Anita Lane bila ženska kult ikona koja je bila potrebna u 80-ima.

- Pokazala je sramežljivim djevojkama kako biti strašna - napisali su u Rolling Stones članku.