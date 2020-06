Nick Cave poslao 5000 knjiga Danskoj kraljevskoj knjižnici...

U uobičajenim bih okolnostima, jednostavno otišao do polica s knjigama i odabrao 40 naslova. No sada su one u potpunosti prazne. Bez biblioteke ispred sebe teško mi je sastaviti popis s 40 omiljenih knjiga, kaže

<p>Glazbenik i književnik <strong>Nick Cave </strong>(62) je u odgovoru jednom obožavatelju kazao da su njegove police s knjigama potpuno prazne jer je više od 5000 knjiga, što ih je prikupio tijekom niza godina poslao Danskoj kraljevskoj knjižnici u Kopenhagenu, piše Rolling Stone.</p><p>- Moje knjige sada su dio potpuno očaravajuće, iznimne izložbe Stranger Than Kindness - napisao je pjevač na internetskoj stranici Red Hand Files, odgovarajući obožavatelju na pitanje "razmišlja li o sastavljanju popisa 40 knjiga koje voli".</p><p>- U uobičajenim bih okolnostima, jednostavno otišao do polica s knjigama i odabrao 40 naslova. No sada su one u potpunosti prazne. Bez biblioteke ispred sebe teško mi je sastaviti opsežan popis s 40 omiljenih knjiga - napisao je. </p><p>- Najbolje što u ovome trenutku mogu učiniti je - nabacati, bez neke forme i nepovezano, gomilu naslova koji mi u ovom trenutku padaju na pamet, a koje sam, iz ovog ili onog razloga volio tijekom godina - zaključuje.</p><p>Potom je naveo naslove pedesetak djela, među kojima su: 'American Dreams' – Sapphire, 'Break, Blow, Burn' – Camille Paglia ,'The Largesse of the Sea Maiden' – Denis Johnson, 'Biblija' – King James Edition, 'The Christ at Chartres' – Denis Saurat, 'King Leopold’s Ghost' – Adam Hochschild, 'America a Prophecy' – Jerome Rothenberg, 'Ariel' – Sylvia Plath, 'The English and Scottish Popular Ballads'. 'Sabrane pjesme Emily Dickinson', 'Moby Dick' – Herman Melville, 'The Mayor of Casterbridge' – Thomas Hardy, +Inferno/From an Occult Diary' – August Strindberg, ''Victory' – Joseph Conrad, 'Pale Fire' – Vladimir Nabokov. 'Sanctuary' – William Faulkner. 'Kratke priče' Antona Čehova...</p>