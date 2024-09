Nicki Minaj ponovno u kreaciji Zigmana: 'Kasnonoćni glamur'

Nicki Minaj se uvijek vraća u korzete Juraja Zigmana. Riječki dizajner je u srpnju predstavio novu kolekciju za jesen/zimu 2024., koja je bila njegova prva revija nakon pet godina, a stilistima američke reperice je za oko zapela ružičasta haljina.

Foto: Instagram

- Osjećam se kao da sam se vratila u prošlost na ovoj fotografiji. Kasnonoćni glamur - poručila je Nicki pozirajući bez trunke šminke u kupaonici.

Njihova suradnja traje godinama. Zigman je s Nicki radio velike projekte, kao što je spektakularan nastup na MTV VMA, cijelu stadionsku australsku turneju i mnoge video spotove. Teško je nabrojiti koliko je kostima dizajner izradio za Nicki, ali među njima se definitivno izdvaja zlatni korzet s ružičastim plaštom koji je nosila 2018. na MTV-jevoj dodjeli nagrada.

Foto: Instagram

Mnoge je očarao i Zigmanov kostim za Noć vještica koji je Nicki nosila 2022. godine. Tad je Zigman za Nicki dizajnirao dugu plavu haljinu u stilu Pepeljuge, a kreacija je naglasila grudi i stražnjicu reperice.

Foto: Instagram

Prije revije u srpnju, Zigman nam je govorio o radu sa svjetskim zvijezdama.

- Nekad mi se neka vrata zatvore, a nekad se otvore sasvim slučajno, no masu puta sam morao odbijati velike zvijezde jer nisam imao vremena niti su rokovi bili realni. No nakon mjesec dana bi mi se opet javili. Po meni je formula uspjeha tvoj rad i ono što ti predstavljaš. Ako je on dobar, uvijek će se netko vratiti. Masu puta me stilisti preporučuju jedni drugima. Ne tvrdim da je za uspjeh potrebno obući najveću zvijezdu, nego polako raditi sa stilistima koji će sutra birati odjeću za velike zvijezde pa će te preporučiti -rekao nam je Zigman u velikom intervjuu.