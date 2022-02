Glumica Nicole Kidman (54) zajedno je sa suprugom Keithom Urbanom (54) provela jučerašnje popodne obavljanjem šopinga. Par je u nedostatku parkirnih mjesta parkirao u zoni gdje je dozvoljeno samo parkiranje za one s invaliditetom.

Čini se da ih to nije previše omelo, pogotovo jer su parkirali odmah do znaka koji upućuje na to. U jednostavnom izdanju, Nicole je obukla crnu bluzu i crne hlače, dok se Keith prilagodio njoj te nosio također crnu majicu i hlače.

U nedostatku šminke, glumica je oči sakrila naočalama, a lice prekrila maskom, dok je neurednu kosu zavezala.

Ona je nedavno otkrila je u radijskoj emisiji da nikad nije završila srednju školu. Glumica je u razgovoru s radijskim voditeljem Kyleom Sandilandsom (50) priznala da je završila samo 11. godinu prenosi Daily Mail.

Nicole je dalje rekla da njen suprug nije završio ni desetu godinu.

- Mislim da ni Keith nije završio 10. godinu. Ali to ne bismo trebali objavljivati, to nije dobra promocija - našalila se Kidman.