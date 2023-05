Nije bilo noći da nije mislio na nju, a posvetio joj je i pjesmu: Majka me zvala 'srećo' ili 'Milo'

Nakon teške borbe s karcinomom kostiju Jasmin Stavros u 69. godini preminuo je u srijedu navečer. Tijekom svoje karijere objavio je brojne hitove, a jedna od najemotivnijih pjesama je 'Samo majka zna' posvećena njegovoj majci.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svaka osoba koja ima starog roditelja proživljava nešto slično, pa će se u ovoj pjesmi vjerojatno mnogi ljudi pronaći. Za mene je ona nešto potpuno drukčije od onog što sam radio dosad, jer ima tu snažnu privatnu komponentu, iz tog mi je razloga posebno draga - objasnio je jednom prilikom.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Svi koji su je dosad imali prilike čuti reagirali su snažno na nju, a nerijetko sam na licima vidio i suzu. Meni je osobno najveća nagrada to da moja majka čuje pjesmu - poručio je Jasmin tada.

Prije nekoliko godina za domaće je medije pjevač ispričao da je majka imala veliku ulogu u njegovom životu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Nema noći da ne mislim na nju - rekao je jednom prilikom, a otkrio je i kako njegova majka nikada nije prihvatila što je zbog karijere promijenio ime.

- Majka je to teško podnijela. Pogodilo ju je to i nikada me nije nazvala 'Jasmine'. Zvala bi me Milo i najviše 'srećo moja' - ispričao je svojedobno Stavros.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Najčitaniji članci