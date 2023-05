Ovako je Stavros govorio o hitu: Pjesma je za 5 sati bila gotova, znao sam da će dugo trajati.

Čuo sam pet ili šest rumunjskih verzija pjesme "Umoran". Puštao mi ih je Stevo Cvikić. Bile su mi zanimljive, svaka na svoj način, rekao nam je svojedobno Jasmin Stavros. Pjesma "Umoran" iz 1989. u Rumunjskoj ima čak 17 različitih verzija. Pod nazivom "Suparat" godinama je bila najveći hit, a rumunjski autori i pjevači predstavljali su je kao prepjeve njihove narodne pjesme. Autor megahita, pokojni Rajko Dujmić, bio je silno razočaran činjenicom da je "Umoran" neutemeljeno i lažno u Rumunjskoj proglašena narodnim dobrom.

Jako ga je ljutilo što ga nisu potpisali kao autora skladbe, nije se mirio s pričama da je to pjesma iz njihove baštine. Pravnu bitku Dujmić je započeo preko Tome in der Muhlena, vlasnika IDM musica, tvrtke koja se bavi zaštitom autorskih prava naših glazbenika. Potom je i Stevo Cvikić pokušao zaštititi njihova autorska prava i - uspio.

- Znam da je to bio problem, i Rajko i Stevo su bili ljuti, ali na kraju su sve uspjeli riješiti. Istina je da je pjesma godinama bila najveći hit u Rumunjskoj, ali oni kao autori dugo nisu dobili ništa. Mislim da su se uspjeli naplatiti kad su sve razriješili - priča Stavros. Njegova satisfakcija po pitanju prepjeva pjesme "Umoran" na rumunjski bila je tek jedan poziv u najveći show na njihovoj televiziji.

- Bilo je to prije devet godina, ali zvali su me u rujnu, u vrijeme kad lovim ribe, pa nisam htio ići - kaže Stavros.

Nikad nije upoznao rumunjske glazbenike koji su se proslavili njegovim hitom. Ni autori, a ni Stavros nisu čuli ni "hvala", kamoli riječi "imam hit jer sam napravio prepjev tvoje pjesme". Stavrosu to nije bilo važno, Rajku jest. No Stavros se razočarao kad je čuo prepjev iste pjesme koji je otpjevao Dragan Kojić Keba.

Pjesma stara 33 godine i danas je veliki hit. Stavros kaže kako u prijamu publike nema razlike. Uvijek pune dvorane pjevaju strastveno, kao da je izašla prije mjesec dana. Prijam koji takvim intenzitetom traje više od tri desetljeća smatra fenomenom.

- I nju i "Dao bi sto Amerika" i "Kad se prijatelji rastaju"... Posebice "Dao bih sto Amerika", to je najjača pjesma u mojoj karijeri. "Umoran" je sinonim za Stavrosa, ali mislim da "Amerika" najjače prolazi na koncertima - kaže. Te 1989., kad je u gluho doba došao u Saloon na kraju pameti nije mu bilo da će istog jutra biti vlasnik megahita. Došao je u klub nakon svirke, oko 3.30. Cvikić je bio DJ, Rajko sjedio pored njega i pitao Stavrosa "Kako si, Jajo?" Tako ga je, priča Stavros, skladatelj zvao.

- Ja kažem "Umoran sam kao pas", a on opet "Što si?". Ja ponovim "Umoran sam", a on "Super, imamo naslov za pjesmu". Potom smo nas trojica otišli Rajku doma. Sjeo je za klavir, Stevo pored njega s papirom u rukama, a ja stajao uz njih dvojicu. Do 8 u jutro pjesma je bila gotova. I odmah sam znao da imam hit - prisjetio se.

Na albumu "Ljubio sam anđela" imao je hit do hita. Letimičan pogled na autore pokazuje da drugačije nije ni moglo biti jer za taj album pjesme su mu radili Đorđe Novković, Rajko Dujmić, Nikica Kalogjera, Stevo Cvikić, Marina Tucaković, Neno Ninčević, Zdenko Runjić... I nije se uplašio da bi "Umoran" mogla pojesti ostale pjesme.

- Znao sam da će "Umoran" napraviti najveći posao, ali isto tako i da će "Amerika" jako dobro proći. I danas se pjevaju sve pjesme koje sam snimio 1989. - kaže.

Nije imao neugodnih iskustva s diskografima, s ondašnjom komisijom za šund. Jako, jako velike uspješnice poput "Čergi" Zlatka Pejakovića bile su proglašene šundom, no takva su iskustva Stavrosa, srećom, mimoišla.

- Kad sam prestao svirati bubanj i počeo pjevati, svi su se pitali što mi to treba. Ploča "Ljubio sam anđela" bila mi je treća u karijeri, i tek kad smo izašli s njom kolege su rekli "Stavros se ne šali, to je ozbiljan projekt". Nakon tog albuma, nitko mi više ništa ružno nije rekao, baš suprotno, govorili su da je to strašna, opasna pjesma - priča.

Prisjetio se i turneje po Australiji na kojoj je bio skoro cijeli Splitski festival, njih 20-tak pjevača... Dijelio je sobu s Pejakovićem, a on je pak stalno u restoranu puštao "Umoran". Zlatko je već tad govorio da je to hitčuga, već tad je znao da će jako daleko dobaciti.

Stavros ne pamti da ga je ikad neki nogometaš, glumac, političar.... tražio da mu je pjeva, ali rado se sjeti jedne televizijske snimke. Emitirali su se dijelovi rasprave iz Sabora, političari, a u pozadini su puštali "Umoran". To ga je, kaže, baš dobro nasmijalo. Za potrebe Hrvatskog radija napravio je i vlastitu verziju pjesme "Umoran", repao je sa sinom Milom.

Bez obzira na gomilu hitova, ni jedna druga njegova pjesma nije prepjevana, ali sve traju i danas. Sad skuplja pjesme i sprema novi album. Izaći će oko Radijskog festivala, a objavit će ga pod etiketom Croatije Recordsa. Ljeto mu je bilo izuzetno radno, a kako i dalje traje sezona, još ima puno koncerata. Uz njegove uspješnice iz 90-ih, novije su mu pjesme također jako dobro primljene. Pjesma sa Splitskog festivala "Ej, zora je", Fedora Bojića na terenu odlično prolazi. Sad još, govori, treba napraviti spot i to je to.

