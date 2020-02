Nije glumio nakon smrti žene, sad snima nastavak komedije...

Glumac Rick Moranis (66), najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Svemirske lopte', 'Istjerivači duhova' i 'Draga, smanjio sam djecu', vraća se na male ekrane nakon više od dva desetljeća izbivanja. Glumit će u novom nastavku komedije 'Draga, smanjio sam djecu' iz 1989. godine.

Iako sve ovo vrijeme nije igrao, znao bi ponekad posuditi glas ili se pojaviti u dokumentarcima. Povukao se nekoliko godina nakon što mu je supruga, vizažistica Ann Belsky preminula od raka 1991. godine.

Naziv reboota je 'Shrunk', a osim znanstvenika Waynea Szalinskija kojeg će glumiti Moranis, gledat ćemo i Josha Gada (38) u ulozi njegova odraslog sina Nicka Szalinskija.

Radnja filma smještena je tri desetljeća nakon originala. U fokusu je Nick Szalinski, koji je povećan u drugom filmu franšize i razmatraju se probleme iz prošlosti - kada je njegov otac slučajno smanjio djecu. Sada traži način kako to popraviti.

Film 'Draga, smanjio sam djecu' osvojio je nagradu BAFTA (Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti) za najbolje vizualne efekte i nagradu ASCAP (Američko društvo skladatelja, autora i izdavača) kao najgledaniji film. Kritika ga je odlično prihvatila i svojedobno je pet godina držao rekord kao Disneyjev film s najvećom zaradom.

Ostvario je 222 milijuna dolara (1,525 milijardi kuna) na kino blagajnama diljem svijeta. Film je dobio nastavke 'Honey, I Blew Up the Kid' i 'Honey, We Shrunk Ourselves', u kojima je također luckastog znanstvenika glumio Rick Moranis. Prema pisanju stranih medija, za sada je u planu da Shrunk ide u kina. Producent filma je David Hoberman (67).

