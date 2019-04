'Nije se imao više gdje bosti, a mama mu je financirala drogu'

Srpski glumac Igor Pervić preminuo je u 52. godini u utorak ujutro u svom stanu u Beogradu nakon duge borbe s teškom bolešću, piše Kurir.rs. Poznat je po filmovima 'Bure baruta', 'Sivi dom' te serijama 'Ranjenik', 'Vuk Karadžić' i 'Vratit će se rode'.

Sa svega sedam godina pojavio se na sceni, a s 13 su nastupili problemi. Upao je u pakao droge iz kojeg se jedva izvukao. U razgovoru sa srpskim novinarima otkrio je detalje svog puberteta kada je počeo 'snifati' ljepilo, prenosi Srbija danas.

- Podsvijest se uvijek na neki način pokaže u tim trenucima kada udahnete prokleto ljepilo. Nešto se dogodi da se osjećate potpuno zaštićeni od vanjskog svijeta, kao svoj na svome. U tom trenutku sam se ja tako osjećao i mislio sam da je to prava stvar. Ponovio sam poslije nekoliko dana - ispričao je svojevremeno Igor.

Foto: screenshot/

Jednog dana majka Lidija Pilipenko i očuh Mišo su 'poludjeli' jer im je Igorov prijatelj rekao što radi pa su se pojavili na treningu.

- Tada mi je prijatelj bio najveći neprijatelj, a u stvari mi je bio najbolji prijatelj. Imao sam 13, 14 godina. Vozili smo se kući, povezli smo i tog mog prijatelja i čim je on izašao iz automobila, očuh mi je zalijepio takav šamar. Imao sam sreću što sam imao očuha koji je s tolikom ljubavi pristupao meni. Čovjek je bio kao da sam mu ja iz oka ispao, a ja sam ga doveo do ludila. Te sam noću pobjegao od kuće - nastavio je Igor.

Foto: screenshot/

Bio je iskren oko svog osjećaja tijekom razdoblja drogiranja.

- Droga daje lažnu snagu i osjećaj nepobjedivosti. Bilo je više dječaka iz mog razreda koji su se drogirali. Bilo nas je oko 12, a bogami sedam-osam više nije živo - rekao je Igor prije dvije godine.

Foto: screenshot/

Opisao je čak i prvi susret s drogom.

- Jedna djevojka, pokoj joj u duši, sada je mrtva... Bio sam strašno zaljubljen u nju. Imao sam nekih 17 godina i motor. To je tada bilo nevjerojatno, imati taj motor. Ja je stavim na motor i ona mi kaže: 'Hajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo za završiti.' Ja sam vidio da njoj nije dobro, ali tada nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me poslala na treći kat. Za nju sam bio spreman sve napraviti. Kad smo se našli na trećem katu, ona je poslagala sve rekvizite, a ja gledam što ona tamo 'krčka'. I ona meni stavi špric, a ja sam se igle bojao kao groma. I naravno, da bih je očarao, onako mlad i glup kažem 'hajde'. Okrenuo sam glavu na drugu stranu i ona je to napravila. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovno... Nikad nisam uzimao na nos. U početku nam nije trebalo puno novca, ali kasnije... - govorio je 2017. godine Igor.

Foto: screenshot/

Pervić je bio jedan od prvih celebrityja koji se u Srbiji usudio pričati o ovisnostima i heroinu. Majka ga je pronalazila u svakakvom stanju.

- Ispovraćanog, us*anog... Dolazilo je do toga da me je stavljala u automobil i davala mi novac za drogu jer me više nije mogla gledati. Nisam više imao gdje se ubosti - objašnjavao je Igor.

Foto: screenshot/

Njegova prva velika ljubav bila je književnica Jasmina Holbus u koju se Igor zaljubio na prvi pogled. U počecima veze su se skrivali i spavali po automobilima, ali u to vrijeme prijavio se na prvu rehabilitaciju.

- Bio sam zavezan cijeli dan, a oko mene su bili depresivci i teški bolesnici. Tih 21 dan bilo je stvarno... Ali to je bio jedini pravi način da pokažem da mi je stalo, da imam volju i želju da se riješim ovisnosti. Jasmina me posjećivala dva puta dnevno i trudila se oko mene. Tad sam shvatio da je ona moja jedina slamka spasa - ispričao je Igor koji je istaknuo da bez nje ne bi uspio.

- Bio sam strašno ljuti i na sebe i na sve. Ona me hranila, nisam mogao ići sam u WC. Mogao sam jesti samo jogurt, a hranila me žličicom. Na rukama ne nosila kod liječnika - opisao je Igor.

Foto: screenshot/

Dok je studirao na glumačkoj akademiji, krio je drogu na raznim skrovištima. 'Markirao' je s predavanja kako bi nabavio drogu, a kasnije se liječio i u Velikoj Britaniji.

- Otišao sam u London na detoksikaciju i za jedan dan pod anestezijom promijenili su mi krv, izvukli sve otrove i blokirali centre u mozgu kako ne bih mogao ništa osjetiti ako ponovno uzmem drogu - ispričao je.

Osim ljubavi s Jasminom, Igor je bio u braku s glumicom i balerinom Jelenom Tinskom, a bio je u vezi s unukom pokojnog komičara Miodraga Petrovića Čkalje Jovanom Petrović. Brak s Jelenom trajao je četiri mjeseca.

