Nije sve bilo tako idilično: Brak Nicole Kidman i Keitha Urbana obilježila je i njegova ovisnost

Bili su jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu, simbol trajne ljubavi u svijetu prolaznih veza. No, nakon gotovo dva desetljeća braka, priči o Nicole Kidman i Keithu Urbanu došao je kraj. Vijest o njihovom razlazu šokirala je javnost, pogotovo jer izvori bliski paru tvrde da slavna glumica "ovo nije željela".

Priča o australskom moćnom paru započela je u siječnju 2005. na G'Day USA gala večeri u Los Angelesu. Iako su oboje odrasli u Australiji, putevi su im se ukrstili tek na drugom kraju svijeta. Privlačnost je bila trenutačna, barem za Kidman.

- Bila sam ludo zaljubljena u njega, a on nije bio zainteresiran za mene. Istina je! Nije me nazvao četiri mjeseca - priznala je glumica godinama kasnije. Urban je svoju šutnju objasnio nesigurnošću, rekavši kako nije vjerovao da bi se "žena poput nje mogla zanimati za tipa poput mene". Ipak, skupio je hrabrost, a prvi telefonski razgovor pretvorio se u sate neprekidne priče. Prijeloman trenutak dogodio se na njezin 38. rođendan kada se Urban u pet ujutro pojavio na pragu njezinog stana u New Yorku s buketom cvijeća.

- Tada sam pomislila: 'Ovo je čovjek za kojeg se nadam da ću se udati' - izjavila je Kidman.

Zaruke su objavili u svibnju 2006., a već sljedećeg mjeseca, 25. lipnja, vjenčali su se u Sydneyu na romantičnoj ceremoniji uz svijeće. Među gostima su bile zvijezde poput Hugha Jackmana i Russella Crowea, a Urban je svojoj novoj supruzi otpjevao svoj hit "Making Memories of Us".

No, idila nije dugo trajala. Samo četiri mjeseca kasnije, Kidman je organizirala intervenciju za Urbana zbog njegove borbe s ovisnošću o alkoholu. Pjevač je otišao na rehabilitaciju, a kasnije je često isticao kako mu je suprugina "beskrajna podrška" spasila život. Iako su se u tom teškom razdoblju pojavile i glasine o njegovoj nevjeri, par je iz krize izašao jači.

U potrazi za mirnijim životom, par se preselio u Nashville, srce country glazbe. Tamo su izgradili svoj dom i proširili obitelj. U srpnju 2008. dobili su kćer Sunday Rose, a u prosincu 2010. uz pomoć surogat majke na svijet je stigla i Faith Margaret. Njihov brak bio je ispunjen međusobnom podrškom; on je bio uz nju nakon iznenadne smrti njezinog oca, a ona je bila njegova najveća podrška na dodjelama nagrada.

Njihova ljubav bila je vidljiva na svakom crvenom tepihu, gdje nisu skrivali nježnosti, a Urban je o svojoj supruzi često pjevao. Pjesma "The Fighter" posvećena je upravo njoj, a u pjesmi "Gemini" opisao ju je stihovima: "Ona je manijak u krevetu, ali genijalka u glavi", što je glumica kasnije komentirala kao "pomalo neugodno, ali bolje nego da pjeva o dosadi".

Još u travnju 2024. Kidman je za magazin PEOPLE izjavila: "Tako sam sretna što imam Keitha, on je moja ljubav, moja duboka, duboka ljubav". Međutim, izvori za TMZ otkrili su da je par živio odvojeno od početka ljeta ove godine te da se Urban iselio iz obiteljskog doma u Nashvilleu i kupio vlastitu nekretninu. Isti izvori navode da se Kidman "borila za spas braka" i da je ona ta koja "drži obitelj na okupu u ovim teškim trenucima".

Nakon gotovo 20 godina zajedničkog života, dvoje djece i bezbroj zajedničkih uspjeha, ljubavna priča koja je započela četveromjesečnim čekanjem na poziv završila je tiho, ostavljajući obožavatelje u nevjerici. Što je točno dovelo do kraha jedne od najljepših holivudskih romansi, za sada ostaje nepoznato...