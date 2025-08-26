Obavijesti

Nika Barišić iz 'Kumova' nakon loma noge: Proživjela sam gore stvari, a vraćam se sa štakama

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
Nika Barišić iz 'Kumova' nakon loma noge: Proživjela sam gore stvari, a vraćam se sa štakama
Foto: Instagram

Glumica Nika Barišić slomila je fibulu u Dubrovniku! Završila na hitnoj, operirana, ali humor ju nije napustio. Premijere odgođene, ali Nika tvrdi da će se vratiti na pozornicu sa štakama

Ozljeda se dogodila u Dubrovniku na Porporeli, lupila sam zglobom u dio stijene koja je bila ispod površine. Došlo je do frakture fibule. Otišla sam odmah na hitnu u Dubrovnik te sam prebačena u KBC Rebro na traumatologiju gdje sam uspješno operirana, govori nam mlada glumica Nika Barišić (26) koja je u Dubrovnik stigla radi premijere Čehovljevog "Galeba". Teško joj je reći koliko će trajati oporavak, ali spremna je na strogo mirovanje i fizikalnu terapiju.

