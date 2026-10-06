Nika Perenčević i Alana Bilić na Poljudu: Kustićeva supruga i Bilićeva kći bodrile 'vatrene'

Na tribinama splitskog Poljuda večeras su se među brojnim poznatim licima našle i Nika Perenčević, supruga predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića, te Alana Bilić, najstarija kći bivšeg hrvatskog nogometaša i izbornika Slavena Bilića.

Nika Perenčević i Alani Bilić na Poljudu na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nika Perenčević u ožujku ove godine udala se za Marijana Kustića, a njihovo vjenčanje u zagrebačkom hotelu Westin okupilo je oko 300 uzvanika iz sportskog, poslovnog i javnog života. Par je vezu prvi put javno potvrdio krajem prošle godine zajedničkim dolaskom na koncert Tomislava Bralića i klape Intrade u Areni Zagreb.

Nika Perenčević i Alani Bilić na Poljudu na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Alana Bilić, kći Slavena Bilića i njegove bivše supruge Andrijane, posljednjih se godina tek povremeno pojavljuje na javnim događajima. U svibnju prošle godine s ocem je bila na donatorskoj večeri u Splitu, a ovog ljeta zajedno su prisustvovali i obilježavanju 30. godišnjice Sportskih igara mladih.

Nika Perenčević i Alani Bilić na Poljudu na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Obje su tako večeras bile dio publike koja je na Poljudu pratila novi susret Hrvatske i Španjolske. Vatreni su u Split stigli nakon teškog poraza od Engleske, dok je Španjolska uoči susreta držala vrh skupine A3.

Nika Perenčević i Alani Bilić na Poljudu na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

*uz korištenje AI-ja