Nika razočarala Luciana: 'Bilo mi je žao kad sam čuo da Ivu i Idu upozoravaš da sam bad guy'

Žuti tim u igru ulazi s uvjerenjem da će s lakoćom pobijediti, ali ispod površine tinjaju neizgovorene napetosti i sumnje u međusobnu odanost. Luciano će otvoriti pitanje povjerenja kada odluči progovoriti o Nikinom ponašanju i percepciji među članovima svog tima.

U večerašnjoj epizodi Survivora, natjecatelje očekuje poligon koji vraća duh starih vremena, a traži novu snagu. Igra donosi posebno uzbuđenje – svaki igrač imat će zadatak srušiti totem protivničkog suparnika, a pobjednički tim bit će onaj koji prvi dosegne sedam bodova.

Žuto pleme bit će uvjereno u vlastitu nadmoć kad dozna o čemu se radi. No dok se Iva priprema u ringu otvoriti borbu protiv Ane, iza kulisa raste emocionalna napetost i pitanje lojalnosti. Ivan, svjestan koliko je plemenski imunitet važan, otvoreno će priznati: „Uvijek smo u igri jaki. A i ne želim izgubiti plemenski imunitet jer bi onda još nekoga morali izglasati, a to bi bila Ida, a to ne želim.“

Lucianov odnos s Nikom i razgovori koje vodi s Ivom i Idom uzburkat će situaciju u kampu. Luciano će suočiti Niku s njezinim riječima i stavovima prema drugim kandidatima: „Mislim da nekad kažeš stvari, da ni ne razmisliš dovoljno. Vjerujem da Goranu ono nisi htjela reći, ali zvučalo je u tom trenutku kao da mu govoriš da si ti visoki stalež, a on je čovjek sa sela koji uopće nije vrijedan da priča s tobom. Bilo mi je jako žao kad sam čuo da Ivu i Idu, s kojima sam super, vučeš sa strane i ideš ih upozoriti da sam ja bad guy.“ Nika će se pokušati opravdati riječima: „Rekla sam im da je Luciano pričao stvari iza leđa o drugim kandidatima i da je pitanje trenutka kad će se to i njima dogoditi. Rekla sam da imaju dovoljno godina da zaključe što je za njih dobro.“

„Ona prihvati mišljenje do mjere do koje se njoj sviđa“, komentirat će Luciano kasnije o Niki. Što se još skriva ispod površine međuljudskih odnosa i kakvu će ulogu odigrati stari poligon? Ne propustite večerašnju epizodu Survivora na Novoj TV!