Nikad bolja reklama, jer ipak je samo jedna mama! Metessi za 24sata: 'Ma ona se sjajno drži!'

U zagrebačkoj će Tvornici u petak, 18. listopada nastupiti jedna od velikih zvijezda Novoga vala Renato Metessi. Sa svojim će bendom izvesti presjek hitova iz sjajnog vremena bendova Patrola i Zvijezde. Plakati oko Tvornice najavljuju koncert, a ispred jednog se fotografirala Metessijeva majka Đurđa.

- Ona je prava rock'n'roll mama. Ima 88 godina, a na njenom glazbenom repertoaru i danas će se naći Debbie Harry i Blondie, pa Stonesi, David Bowie, Iggy Pop, The Doorsi... U mojoj se kući oduvijek slušao rock, roditelji su išli na tad popularne plesnjake u Zagrebu, na kojima su bile tadašnje zvijezde poput Diklića, Jimmyja Stanića, Šerfezija... Od tuda sam valjda i ja u glazbi. Drago mi je da me danas majka promovira. Imamo veliku sreću da je ona prava rock'n'roll mama - rekao nam je Metessi.

Neki su "posumnjali" da mu je majka, za 88 godina se sjajno drži.

Foto: Privatni Album

- Ma ona vozi bicikl, jako je aktivna. Jednom smo išli na prematanje, slomila je ruku, a u ambulanti su za mene rekli 'kako suprug ne smije unutra' - kroz smijeh nam priča Metessi.

Kako sam kaže, glazbena mu karijera traje, zapravo, više od 50 godina, jer dolazi iz glazbene kuće.

- Sam koncert će predstavljati krunu 40 godina rada, to ne samo r'n'r bend, to rock orkestar, bit će nekoliko ljudi. Iako, ja nastupam i sam s gitarom, a bit će i takvih akustičnih izvedbi. Mogu najaviti jednu veliku atrakciju, i to u svakom smislu, glazbenom, presjeka rada, ali i zbog sjajne produkcije, gdje će biti velikih iznenađenja. Bit će to veliko i moćno, kao i zvuk. Atraktivan je to koncertni nastup koji smo pripremili za našu publiku, da nas se u Zagrebu vidi uživo, nije nas dugo bilo - otkrio je Metessi pa nastavio:

- Nastavak je to super slijeda, jer dan prije u Tvornici pjeva veliki slovenski kantautor Vlado Kreslin, pa smo u petak mi, a onda je nakon nas Bajaga, koji je karijeru počeo iste godine.

"Nezaboravni hitovi kao što su 'Nikol', 'Ne pitaj za mene', 'Pravovjerni plesači', 'Narodna' i mnogi drugi pretvorit će podij Tvornice kulture u plesnjak 1980-ih godina uz neodoljive ritmove i melodije mladosti. Kroz svoju je dugu i bogatu karijeru s različitim bendovima, ali i samostalno, Renato Metessi snimio više od 15 albuma, a sudjelovao je i u dokumentarnom filmu Igora Mirkovića 'Sretno dijete'. Metessi je tijekom više od 40 godina karijere surađivao s brojnim glazbenicima, među kojima su Arsen Dedić, Massimo, Pips, Chips & Videoclips, Alen Kraljić...", najavili su organizatori.

Prošle je godine objavljeno reizdanje prvijenca grupe Zvijezde pod nazivom "Reimitacija života", a svoju će četrdesetu godišnjicu obilježiti i album "Mjesto pod suncem" (1984.).