Nikad provokativnija! Žanamari zablistala u negližeu i poručila: Još uvijek vjerujem u ljubav

Žanamari ima novu pjesmu i čitav projekt s važnom porukom i kritikom na vrijeme u kojem živimo.

Foto: promo

- Čekala sam i promatrala kuda će otići ova pošast glazbe kreirane umjetnom inteligencijom i shvatila da ako želimo da opstane istinska glazba jedino riješenje je da mi, kao umjetnici i skladatelji, postanemo produktivniji uz potpuno ignoriranje AI alata koji su odjednom svima servirani kao magična pomoć u svemu, pa tako i u stvaranju glazbe. Ljudskost i prave emocije koje pokreću stvaralaštvo i umjetnost trebaju postati glasnije, razornije i iskrenije nego ikad. Moj prvi korak ka tome je bio da sam izvukla iz ladice doslovno sve pjesme koje su nastale prije postojanja AI programa, samo su me tada uvjeravali da nisu dovoljno komercijalne, nisu dovoljno “ljetne” ili dovoljno “zimske” i ne znam što sve ne. Jako je zanimljivo kako najvažniji ljudi, upravo oni koji distribuiraju glazbu ju mogu obevzrijediti na taj način. Zamislite da je netko Van Goghu rekao da mu slika nije dovoljno ljetna! E pa ja sam sad odlučila da će sve te pjesme vidjeti svjetlo dana i doći do moje publike - rekla je.

Foto: promo

Prva od njih je “U tvojim rukama” koju je inicijalno u prvoj verziji napisao Mario Perčić aka Joshua Macks.

- Prije godinu i nešto sam ju pustila producentu kojeg beskrajno cijenim kao umjetnika, Natku Smoljanu, koji je odmah rekao daj mi ovo, imam viziju. Ne postoje lijepše riječi koje možeš dobiti od skladatelja od - imam viziju! Tjedan dana nakon došla mi je nazad pjesma, s novim melodijskim djelovima, novim tekstom, a refren je postao nešto što zadaje osjećaj pjesme od prve note aranžmana. Tako da uz aranžman, glazbu također potpisuje i Natko Smoljan, a na tekstu mu se pridružio jako talentirani mladi tekstopisac Petar Šarčević Sharki. Natkovu viziju svojim uvijek besprijekornim miksom i masterom zaokružio je Bojan Šalamon Shalla. Vizija je postala djelo, a ja kad sam čula stvar rekla sam samo - WOW, to je to! Veselili smo se svi ko’ mala djeca onome što smo stvorili i to je doslovno jedini način kako želim i vidim stvaranje glazbe - kaže.

Foto: promo

I sama pjesma je tematski toliko nježan, ranjiv i emotivan povratak ljubavi kakvu smo imali nekad, govori.

- Prije društvenih mreža, prije ovog novonastalog raskola između muškaraca i žena, borbe s algoritmima, glumljenih života… Dok nam je ljubav bila svetinja. Još uvijek vjerujem u takvu ljubav, još uvijek vjerujem da prekid sa srodnom dušom boli zauvijek i da ljubav nema ponos niti ego te da se nakon prave ljubavi možeš osjećati izgubljeno godinama, ako ne i zauvijek. Koliko god nam je sve danas hiper dostupno, ljubav je rijetka i upravo o tom osjećaju govori ova pjesma. Od srca vam želim da volite, budete voljeni i nađete svoje sigurno mjesto u ovom nesigurnom vremenu - ističe Žanamari.

Foto: promo

Spot za pjesmu isto prati emociju i sniman je na lokacijama na Makarskoj rivijeri.

Foto: promo

- Kako je soba glavni motiv kroz kojeg se gradi priča, veliki dio spota je snimljen u jednom prekrasnom nostalgičnom Heritage hotelu, s jako posebnom vintage sobom, hotelu Porin u Makarskoj. Pjesmu od danas možete poslušati na svim streaming servisima, a spot očekujte početkom svibnja - dodaje.