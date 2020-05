'Nikada se više nismo smijali nego u toj sobici u samostanu'

Emisiju Nove TV 'Provjereno' Ivana Paradžiković (39) uređuje i vodi 13 godinu, a u intervjuu za Večernji list progovorila je o životu u samostanu, ali i o trenutcima u izbjeglištvu.

Rođena je u Srijemskoj Mitrovici, ali se tijekom života selila čak 17 puta. Od Njemačke pa do Kutine, a jedno vrijeme provela je u samostanu kod časnih sestara.

- To mi je jedan od najljepših perioda života. Cijela obitelj bila je nagurana u jednu malenu sobicu od desetak kvadrata. Ali nikad se više nismo smijali i nikad više voljeli nego u toj sobici, stisnuti kao sardine, na madracima na podu - rekla je Ivana u intervjuu za VL. Otkrila je i kako danas gleda na izbjeglištvo, ali i zašto se nikada nije vratila u Vojvodinu.

- Na dan pada Vukovara 18.11.1991. moja obitelj je bježala. Nije to meni izlet. Otići tamo i suočiti se sa svime što je 10 godišnje dijete u meni zaključalo duboko u podsvijest zahtijeva ozbiljnu pripremu. Kada budem spremna, otići ću - rekla je Parađiković.

Urednica popularne emisije prošle godine započela je renovaciju svog novog doma. Iako je stan u centru grada, potres na Ivaninoj zgradu nije ostavio posljedice.

- Potkraj prošle godine započeli ste s renovacijom novog doma. Jeste li se u međuvremenu uspjeli preseliti i kako ste se uopće odlučili na selidbu? Nažalost, situacija se jako zakomplicirala, tako da još uvijek iščekujem preseljenje... Oduvijek sam maštala o građanskom stanu u centru, visoki stropovi, dvokrilna vrata... Iako su mi svi govorili da je bolja novogradnja, nisam ih slušala, kao uostalom što to ne činim gotovo nikad u životu, slijedila sam svoj osjećaj. Ono nedjeljno jutro kada je Zagreb pogodio potres sve do poslijepodneva nisam uopće zvala susjede da čujem u kakvom je stanju zgrada. No imala sam sreće. Više-manje prošlo je sve dobro - rekla je Ivana za kraj.

