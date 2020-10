Nikita je zaprepastila trojkom: Juha je bila kao neka bljuvotina

'Serviranje s rukama sve nas je šokiralo', rekao je Željko, a Mirjam dodala: 'Uopće ne volim kad se nešto tako poslužuje s rukama.' Nikita i Irena također su bile iznenađene

<p>U utorak navečer u epizodi 'Večere za 5 na selu' kandidate je ugostila<strong> Spomenka</strong>, koja konzumira samo sirove namirnice i koja je svoju gozbu poslužila na prekrasnoj terasi u Rijeci.</p><p>Spomenkin se 'sirovi' jelovnik sastojao od predjela 'Žuto more i živi plodovi', glavnog jela 'Zeleno i sirovo' te deserta 'Hladna ljubičasta poslastica'. - Jelovnik mi djeluje kao nekakav snack, onako dok čekaš večeru ili si malo gladan pa nešto s nogu ubaciš - rekao je <strong>Željko</strong>, a ostali su kandidati komentirali kako zvuči zanimljivo i maštovito. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica u showu</strong></p><p>Nasmijana domaćica dočekala je goste s neobičnim aperitivom, cijeđenim sokom od celera s limunom, što još nikad nije bilo posluženo u ovom showu!</p><p>'Ipak bih više voljela onu svoju travaricu, gdje ima tih biljaka da te drmne iznutra i izvana', rekla je <strong>Nikita</strong>, a<strong> Irena </strong>u šali dodala: 'Što će tebi više da te drmne?!' Kad su probali aperitiv, Željko je komentirao: 'Bio mi je prežestok', a Mirjam se nije baš svidjelo jer joj je bio kao smoothie od celera. </p><p>Spomenka je potom donijela predjelo - svježi sir od badema, koji se maže po povrću, ukrašeno klicama, a domaćica je potom svakome posebno stavljala namaz na različite komade povrća. 'Serviranje s rukama sve nas je šokiralo', rekao je Željko, a Mirjam dodala: 'Uopće ne volim kad se nešto tako poslužuje s rukama.' Nikita i Irena također su bile iznenađene; pjevačica i glumica klice je usporedila s jeguljicama, a Mirjam se nije svidjelo što i pribor nije bio za stolom. 'To se sve jede rukama', govorila im je Spomenka, a Mirjam je komentirala kako je mislila da joj se neće svidjeti, ali bilo joj je fino. 'Bilo je dosta egzotično i drukčije', rekla je. </p><p>Došao je red na drugo predjelo - toplu juhu od tikve, koja je poslužena u čašama. 'Nazdravljanje s juhom u životu nisam vidjela i mislim da više nikad neću', rekla je Irena, a potom se s Nikitom nije prestajati smijati. 'Na silu sam popio, čisto iz neke pristojnosti', rekao je Željko, kojem se juha nije svidjela zbog češnjaka i luka, a Ireni nije imala nekog okusa. 'Bila je preintenzivna, dosta se osjetio češnjak', rekla je Mirjam, a Nikita je imala najoštriji komentar: 'Kao neka vrsta bljuvotine.'</p><p>Glavno jelo bile su špagete od tikvica s umakom od oraha i suncokretovih sjemenki, a prva je komentirala Nikita. 'Pa to je živo!' rekla je, a Željko je komentirao kako se ipak previše čudila s obzirom na to da je znala da su išli na sirovu večeru. 'Bilo mi je super', rekla je Mirjam, a Željko dodao: 'Jako su mi se svidjeli orah i svježina tih špageta.'</p><p>Domaćica je na kraju poslužila tortu s borovnicama, koja se većini svidjela, no Nikita je opet imala neke zamjerke zato što joj je smetalo kokosovo brašno. 'Previše komentara na svako jelo', rekao je Željko za pjevačicu, dodajući kako se domaćica dobro držala. 'Srednji dio torte gdje je bilo šumsko voće mi je bio jako fin', rekla je Nikita.</p><p>Večera je stvarno bila zanimljiva i drukčija, a na ocjenjivanju je Mirjam dala devetku zato što joj je sve bilo super osim juhe, Irena je također dala devetku - sve joj je bilo novo i fino, ali ipak nije bilo savršeno. Željko se odlučio za osmicu zato što je više očekivao, a Nikita je dala ocjenu tri zato što nije naviknuta na sirovu prehranu. </p>