Nikita se vraća u 'Ljubav je na selu': 'U celibatu sam 12 godina'

Riječka pjevačica i glumica, ikona dance scene 90-ih, Nikita Ivošević, vraća se u 'Ljubav je na selu'. Nova, 17. sezona stiže na jesen, a Nikita je poslala ljubavno pismo jednom od farmera. Ona je već bila u ovoj emisiji, i to u 14. sezonu, kada je bila na farmi Damira Topleka.

S farmerom se, kaže, čuje i dalje, no više od prijateljstva među njima se nije razvilo. Nikita sada ponovno stiže u show, a nada se da će imati više sreće nego zadnji put.

- Od novog farmera očekujem da je prije svega džentlmen, da je muževan, ljubazan, da daje, da je topao, iskren, u biti, da ženu drži na dlanu kao svoju kraljicu, naravno, tako bi bilo i s moje strane, ako se poklopimo... Očekujem da ima istu ljubav prema životinjama kao i ja - ističe ova 54-godišnjakinja.

Nikita opisala idealnog muškarca

Iza nje je nekoliko dužih veza, no kaže kako je muškarcima uvijek bilo teško pratiti njezin tempo. Njezin idealan muškarac trebao bi biti iskren, veseo, srčan, otvorenog uma te otkačen kao i ona, a nikad ne bi mogla prihvatiti nekoga tko je malodušan i dosadan. Ističe kako je kod muškarca prvo privuku oči.

- Topao, čisti pogled u kojem se vidi divljina, vrućina, naprosto se rastapam od takvog direktnog pogleda i podiže mi se lagano adrenalin i srce počne tući. Važno mi je da priča, ali i da šuti u nekim momentima, da se zna šaliti, da iz negative prebaci u pozitivu i, naravno, da me ne da nikome, da me čuva kao svoju kraljicu - dodaje.

Foto: rtl

Od pjevanja opernih arija sa svojim psićem, do priča o balansu i kama sutri, u 14. sezoni, tijekom svojih seoskih avantura, Nikita je na razne načine zabavljala brojne gledatelje. U ovoj sezoni, kaže, ostat će svoja, no ponovno obećava pravi show. Kad je o konkurenciji riječ, Nikita je jasna: "Nisam dozvolila sebi da je imam, uvijek partneru otvoreno kažem biraj, a ako on ne može odabrati, maknem se. Ne želim sebi iz časti dozvoliti da padnem na razinu gdje se, umjesto mačora, mačke bore za mačka".

'U celibatu sam 12 godina'

Kad je riječ o glazbi, Nikita i dalje naveliko stvara, a bez umjetnosti ne može zamisliti svoj život.

- Umjetnost je ta koja mi ispunjava dušu, s obzirom na to da sam 12 godina u celibatu, i tu se najviše dajem. Godina 2022. bila je ključna godina mog života. Tada sam snimila trideset pjesama i izdala četiri samostalna albuma. Tu su 'Nikad nemoj stat!' i 'The Winner' te 'Obučena u ljubav' i 'Stronger Love'. Tekst i glazba su moji, a aranžman potpisuje kolega Nenad Konstantinov.

Foto: rtl

A hoće li svog farmera osvojiti pjesmom ili nekim drugim tajnim oružjem, gledatelji će doznati već ove jeseni na RTL-u, u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'.