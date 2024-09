Nikita za 24sata: 'Kod muškarca mi je najvažniji karakter, seks je zadnja stavka. To sam svladala'

Proteklog tjedna počela je 17. sezona RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' pod voditeljskom palicom Anite Martinović. Usamljene, ali dobro raspoložene dame konačno će upoznati farmere kojima su pisale. Osim kandidatkinja kojima je ovo prvo iskustvo pred kamerama, pojavile su se osebujne 'povratnice' bez kojih show ne bi bio ono što jest! To su dance zvijezda Nikita Ivošević (54), Vesna Vuković (52), Brankica Kobasić (60), Ilona Kondić (27)...

- Odlučila sam se vratiti u emisiju jer mi je bilo super u 14. sezoni, fino sam se zabavljala s ekipicom! Tako da zašto opet sebi ne bih dala šansu - govori nam Nikita.

Foto: Privatni album

Riječanka je u 14. sezoni bila kod farmera Damira Topleka, s kojim se i danas čuje. Upravo njemu je prvome otkrila da će sudjelovati i u 17. sezoni.

- Malo mu je krivo jer bi i on opet sve to ponovio ... Naravno sa mnom u ekipi - ističe Nikita te dodaje kako joj se čini da je ovog puta odabrala boljeg partnera.

Nikita se konkurencije ne boji jer je, ističe, niti nema.

- Moja konkurencija može biti sam Boginja tj. Božanstvena žena kao što sam ja, ali budimo realni, rijetke su takve zato sam sigurna da je nemam - kaže.

Foto: Privatni album

Nije tip osobe koja će se s drugim ženama boriti za muškarca.

- Ali sam tip žene koja ostavi dojam, a na njemu je da izabere. Ako on nije moj tip, sve ću napraviti da ga odbijem od sebe pa čak odigrati neke igrice - smije se Nikita.

Iza nje je nekoliko dužih veza, no kaže kako je muškarcima uvijek bilo teško pratiti njezin tempo.

- Uglavnom sve veze se svode na animalnoj razini i tu nema načina da rasteš s partnerom ako nisi na Božanskoj razini, da bi doživio prosvjetljenje. S njih dvoje sam to doživjela, ali oni nisu bili spremni... Naučila sam da mi to ne treba, da mogu biti sama sa sobom... Jer kad sam s nekim, dvojim se i kreiram neku drugu ličnost, nešto što ja nisam... Ja muškarca mogu samo obožavati. Cijelog ispunjavati kozmičkim energijama, kuhati mu iz ljubavi, uživati s njime gledati filmove, šetati se prirodom, kupati u moru ili bazenu, buditi se kraj njega svaki dan, biti jedno s njime. Inače od 4 dugogodišnjih veza čujem se sa dva partnera, s jednim zbog djeteta, a s drugim jer mi je ostao u duši - objašnjava.

Foto: Privatni album

Više od 12 godina je u celibatu. I zbog tog se, kako kaže, super osjeća.

- Jer sam savladala tu našu primarnu animalnu životinju hihi. Do celibata je došlo, naravno, nakon rođenja mog sina Antonia. Osjetila sam da mu treba samo energija srca, energija naše kozmičke duše, čista ljubav, a s obzirom da smo se ja i njegov otac razišli, odlučila sam se odreći tog strastvenog tjelesnog zadovoljstva koje realno traje kratko, a čista ljubav 24 sata jer sam se na taj izazov prikopčala na svoj izvor i osjetila ispunjenost same sebe i zato nisam više imala seksualne potrebe tj. potrebu da vodim ljubav sa partnerom - ističe.

Foto: rtl

Temelji dobre veze i braka su, kaže, čista ljubav i emotivno ispunjenje kroz prisutnost.

- Ako toga nema, s vremenom ništa od toga. Dalje, iskrenost, otvorenost, razumijevanje, kompromisi, strpljenje. Razgovor je jako bitan, komunikacija, iako ponekad i u tišini parite energijom. Vođenje ljubavi je zadnja stavka, tek kad se ukomponirate u jednu cjelovitu notu, u jedan ton, tad ćete se više željeti i jače produbiti odnos - tvrdi.

Foto: RTL/canva

Kad je riječ o glazbi, Nikita i dalje naveliko stvara.

- O da, itekako stvaram! Uživam kompletno otvoreno u novim pjesmama. Do kraja godine ću izdati 15. album naziva 'Get Up'. Odlučila sam se za sedmi album na engleskom, s obzirom da sam na svjetskoj sceni od 2005. i da se pohvalim prvim izdanjem 'The best of Nikita from Croatia' u izdanju poznate diskografske kuće Virgin music group. Trenutno radim i na još jednoj pjesmi naziva 'Boginja', u kojoj sam se baš našla. Inspiracija dolazi iz moje duše. Jednostavno krene iz mene i ne mogu to zaustaviti pa napravim pjesmu. Iskreno, prije nisam baš tako bila brza - smije se.

Foto: Privatni album

A kad ne radi, Riječanka se opušta uz dobre filmove, serije, šetnju i - jogu.

- Odlučila sam čak ići u školu za instruktora joge. Nakon 35 godina meditiranja puklo me na jogu hihi. Volim gledati povijesne filmove ili serije, igram igrice, najviše slagalice. Najviše uživam otići na brdo, otvoriti šator i ležati, spajati se sa zemljom i meditirati, osjetiti mir, mirisati zrak šume njenih plodova, utapati se u bojama zelenila i u drveću, slušati cvrkut ptičica - govori s osmijehom te dodaje:

- Ljudi moji, u ljubavi je spas! Neka vam to bude na umu i u srcu. Voli vas vaša Nikita.