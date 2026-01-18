Nikol Kutnjak (9): 'Ma kakva trema, ja samo želim pjevati'

Malo sam svjesna, ali malo i nisam, javila nam se Nikol Kutnjak, koja je u subotu pobijedila u The Voice Kids. Devetogodišnjakinja iz Svetog Martina na Muri osvojila je srca publike. Bila je u timu Gobac, a nakon proglašenja oči su joj bile pune suza.

- Ovu večer mi je srce zadrhtalo, ti si svemirski proizvod, jako lijepo - rekao joj je mentor Gobac nakon sjajne izvedbe u finalu.

U kući Kutnjakovih bilo je, naravno, i prigodno slavlje. Iako Nikol, kako nam sa smiješkom priča, još uvijek nije u potpunosti svjesna svega što joj se dogodilo, otkrila nam je kako je pobjedu doživjela iz svoje perspektive.

- Nisam imala tremu, jedva sam čekala da počnem pjevati. Kad sam počela, bila sam presretna. Sve zajedno bilo je jako lijepo, upoznala sam nove prijatelje, pogotovo u timu Gobac - rekla nam je simpatična djevojčica pa nastavila o simpatičnom mentoru:

- Izabrala sam Gopca zato što se puno šali. Na probama je bio dobar, bilo mi je super s njim.

Foto: Dario Njavro/HRT

Sve je počelo na audicijama, kada je pjevala pjesmu “Dej mi, Bože, joči sokolove”, koju su izabrali njezini roditelji.

- Da, oni su mi pomogli, ali uz mene su cijelo vrijeme bile

učiteljica Antonija i Đina, mentorica pjevanja - zahvaljuje se Nikol na podršci.

Odlična je učenica, kako i priliči, četvrtog razreda OŠ Sveti Martin na Muri.

- Svi su ponosni na mene i imala sam od njih stvarno veliku podršku. Na cesti me ponekad prepoznaju, ali ne baš često - priča nam vesela Nikol.

“Uvijek nasmijana i puna energije, Nikol Kutnjak obožava pozornicu i sve što ima veze s glazbom i plesom. Članica je Plesnog studija Marti i Svetomartinskih mažoretkinja, pjeva u crkvenom dječjem zboru i svira gitaru”, stoji u opisu djevojčice na internetskim stranicama The Voice Kidsa. A upravo takva ona i jest.

Najdraže joj je ljeto, kada se može kupati cijeli dan i pjevati bez ikakvih briga o školi. Voli međimurske pjesme, a posebno pamti svjetsko natjecanje u Češkoj, gdje je sa svojom solo-koreografijom "Barbie" osvojila treće mjesto. Na pozornici se osjeća kao doma, jer kada pleše i pjeva, svijet joj izgleda baš onako kako ona to želi.

Opis je to djevojčice koju, kako nam kaže njezina majka Stanka, najviše veseli činjenica da je prihod od poziva išao u humanitarne svrhe, odnosno za pomoć pacijentima Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi u Gornjoj Bistri.

- Zbog toga je stvarno jako sretna, to neprestano ističe - otkriva nam majka i dodaje kako je u show ušla u posljednji trenutak.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Prijavili smo je u zadnjih sat vremena. Morala je odlučiti želi li sudjelovati, pa je, u dogovoru s učiteljicom Antonijom, odlučila da želi. Oduvijek je vesela i zaigrana, željela je biti na pozornici, bilo da pleše ili pjeva. Išli smo korak po korak i na kraju stigli do samog kraja. Samo, za razliku od Nikol, mi smo ipak imali tremu - ispričala nam je majka Stanka.

Pjevati i "nastupati" po kući počela je već u vrtićkoj dobi. A osim pobjede, The Voice Kids malenoj je Nikol "donio" i električnu gitaru.

- Da, kupili smo joj električnu gitaru jer je ima i njezin mentor Gobac. I da, ima i pojačalo. Ali nema veze, to je jako veseli pa neka svira. Sve je ovo za nju bilo sjajno iskustvo, pjevala je, upoznala puno novih ljudi i stekla nova prijateljstva. Nikol se svemu tome jako veseli - rekla nam je Stanka Kutnjak.

Foto: Dario Njavro/HRT

Među osmero finalista, uz Nikol, našli su se Tia Paola Pervanić, Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić, a svi su tijekom sezone pokazali iznimnu ljubav prema glazbi i umjetničku zrelost. U završnoj emisiji, u prvoj fazi, finalisti su izveli po jednu pjesmu pred publikom i kamerama, nakon čega je glasovima publike odlučeno koje četvero prolazi u superfinale. U superfinalu su Tihana, David, Ana i Nikol otpjevali pjesme s blind audicija, a Nikol je bila posebno zapažena zbog svojih dirljivih i tehnički preciznih nastupa.