Nikolina iz 'Braka': Bivši mi je bio ljubomoran, a zbog prave ljubavi spremna sam se preseliti

​Sezona showa 'Brak na prvu' polako se zahuktava, a svi su se parovi sada vjenčali. Posljednji par koji se vjenčao bili su Anton Glavaš i Nikolina Dianežević. Brzo su postali miljenici gledatelja ispred malih ekrana, a brojni su pisali i da je kemija koja se dogodila među njima, opipljiva. Nikolina nam je sada ispričala svoje dojmove, otkrila detalje prošle veze te priznala je li se zbog Antona spremna preseliti u Barcelonu.

Kakav je bio vaš prvi dojam na Antona?

Kad sam ugledala Antona, odmah sam vidjela da je riječ o dragom, toplom i simpatičnom muškarcu, čije su mi okice ulijevale povjerenje, a osmijeh davao dojam da će sve nekako biti u redu i da nećemo imati problema u zajedničkom životu. Kako se dan svadbe primicao kraju, shvatila sam da nisam pogriješila s prvim dojmom i da je preda mnom jedna dobra i divna duša koja ima sličan pogled na svijet kao i ja.

Foto: RTL

Što vam se najviše svidjelo kod njega? Ima li nešto što vam se nije svidjelo kod vašeg 'muža'?

Svidjelo mi se što je markantan i šarmantan te je imao lijepo odijelo i srdačan osmijeh, a posebno simpatično mi je bilo to što je djelovao nervoznije od mene. Preslatka mi je bila i ta neka jezična barijera s obzirom na to da godinama živi izvan Hrvatske, a i njegovi iskreni zavjeti su me oduševili. Karakterno mi se svidjelo to što djeluje jako dobroćudan, ali i što je puno u životu proputovao - s obzirom na to da sam i sama veliki ljubitelj putovanja, to me razveselilo i pomislila sam kako ćemo imati puno tema za razgovor i puno toga podijeliti o mjestima koja smo posjetili.

Foto: Privatni album

Jeste li se zbog Antona spremni preseliti u Barcelonu?

Zbog prave ljubavi bila bih spremna preseliti se u bilo koji dio svijeta.

Foto: RTL

Postoje li problemi u komunikaciji?

Unatoč laganoj jezičnoj barijeri koja postoji iz razloga što Anton praktički nije ni živio u Hrvatskoj, zaista mislim da super komuniciramo otpočetka. Čak sam kroz razgovor malo imala i osjećaj kao da se otprije poznajemo, što je svakako plus. Sama sam jako otvorena i nemam dlake na jeziku, a u vezi su mi najbitniji otvorenost, iskrenost i komunikacija. Kad dođe do nerazumijevanja i nedostatka komunikacije, u prošlosti je meni to značilo da se bliži prekid veze ako obje strane nisu bile spremne poraditi na tome. Jako mi je važna dobra komunikacija i mislim da tu s Antonom neće biti problema.

Foto: Privatni album

Kako bi sebe opisali u nekoliko rečenica? Koje su vaše vrline, a koje mane?

Prije svega, opisala bih se kao empatičnu, pustolovnu i dobru osobu koja je zaljubljena u život i sve ljepote koje nosi. Ja sam osoba kojoj za ultimativnu sreću nisu važni karijera i novac, nego količina pustolovina koje je proživjela. Količina trenutka u kojima sam bila sretna što sam živa i što dišem. Najživlje se osjećam dok putujem, vozim motor, upijam životne ljepote i družim se s dragim ljudima. Tada sam istinski zahvalna što sam živa. Osoba sam koja obožava pse i životinje općenito i ne mogu zamisliti život bez svog psića Harleya pa mi je bitno i da moj partner voli životinje. Volim i imam mnogo hobija, obožavam kuhati, planinariti, trenirati jogu i fitness, a volim i fotografiju. O svim svojim hobijima s vremenom sam se i educirala jer smatram da su edukacije o onom što nam stavlja osmijeh na lice, kao i putovanja, najbolja ulaganja u sebe. Mislim da je strašno bitno raditi na sebi, izvana i iznutra, i to činim cijeli život, a isto želim i od svog partnera. Od nekih svojih vrlina navela bih iskrenost, organiziranost te zaljubljenost u avanture i život i taj neki dječje zaigran duh. Od mana mogu izdvojiti to što sam često nestrpljiva, želim sve sada i odmah. Ponekad me vrlo lako iživcirati i nemam strpljenja za ljude koji ne razmišljaju svojom glavom, nego se priklanjaju mišljenju okoline.

Foto: Nikolina Dianezevic

Rekli ste da niste sedam godina bili u vezi, možete li nam otkriti zašto je došlo do prekida posljednje veze?

Do prekida posljednje veze došlo je iz razloga što je moj partner bio patološki ljubomoran, što je narušavalo kvalitetu naše veze i dovelo do brojnih intenzivnih verbalnih okršaja zbog čega se ljubav s moje strane s vremenom potpuno ugasila.

Foto: Instagram

Rekli ste i da ste bili dugo zatvoreni prema ljubavi, možete li nam ispričati nešto više o tome?

Nakon prekida posljednje veze, provela sam četiri, pet godina isključivo radeći na sebi. Nisam htjela 'tražiti' partnera dok ne postanem osoba kakvu bih ja željela pored sebe. Željela sam postati prava osoba umjesto da tragam za pravom osobom. Željela sam postati kompletna, samosvjesna i izgrađena sama sa sobom, postati svoja najbolja verzija iznutra i izvana. Svjesna sam da je rad na sebi cjeloživotni posao, ali zatvorila sam se možda prema ljubavi jer sam stavila sebe i svoju životnu 'to-do listu' na prvo mjesto. Odlučila sam se, umjesto da tražim sreću u drugima, pronaći sreću u sebi, a sve kroz solo putovanja, razne edukacije, jogu, meditacije, sve te neke 'sitnice' koje me usrećuju. Križajući stavke sa svoje životne bucket liste udomila sam i najdivnijeg psa, počela vježbati, kupila motor…, sve te neke stvari za koje prije možda nisam baš imala hrabrosti. I taj period svog života i ta hrabrost koja su me odvela u svijet, ne bih mijenjala ni za što.

Foto: Nikolina Dianezevic

Jeste li bili povrijeđeni? Tko vas je najviše povrijedio?

Svi smo mi ponekad bili povrijeđeni, mislim da je to jednostavno ljudsko stanje i činjenica da se tuga i sreća izmjenjuju - i tuga i sreća strane su jednog novčića koji se neprestano okreće…, a način kako ćemo na tu tugu i sreću reagirati i kako ćemo ih prihvatiti ono je što definira naš život. Bilo je ljudi koji su me povrijedili, naravno. Ali moj stav je da su sve to životne lekcije, a ne tragedije zbog kojih su potrebne nekakve duge žalopojke. Miroljubive sam prirode, mislim da nemam problema s egom i samim time uglavnom brzo prebacim fokus na ono pozitivno i oprostim ljudima. Najviše možda znam povrijediti samu sebe kada nisam dosljedna sama sebi i kada slušam mišljenja drugih, umjesto vlastite intuicije koju sam se tijekom godina trudila izoštriti i mislim da je to jedini alat na koji bismo se trebali oslanjati - a ne na mišljenja okoline, društvene norme itd.

Foto: RTL

Tko vam je najveća podrška?

Moja mama i moja najbolja prijateljica, a ujedno i kuma. Smatram se vrlo sretnom, zahvalnom i blagoslovljenom osobom jer zapravo u životu imam dosta ljudi na čiju podršku mogu računati u svakom trenutku. Znate tko ste i hvala vam na tome!

Vaša majka je tijekom ceremonije pustila i suze, koliko vam ona znači u životu?

Najviše. Da nije moje majke i njezine bezuvjetne ljubavi, brižnosti, žrtvovanja i podrške, danas vrlo vjerojatno ne bih bila osoba kakva jesam.

Foto: RTL

Bili ste u 'Gospodinu Savršenom'. Kakvo mišljenje sada imate o tom showu? Jeste li u kontaktu s nekim?

Čujem se tu i tamo s još nekoliko djevojaka putem Instagrama, a upravo su ta poznanstva ono najvrjednije što iz takvih iskustava nosim, kao i vrijedne životne lekcije.

Koliko imate tetovaža? Možete li nam otkriti značenje koje se krije iza neke tetovaže?

Imam pet ili šest tetovaža, ne znam ni sama. Najupečatljivija je svakako sleeve tattoo koja se proteže cijelom lijevom rukom. Riječ je o takozvanoj mandala simbolici, a upravo je ta tetovaža za mene svojevrsna oda Aziji u koju sam se zaljubila tijekom svojih putovanja i koju smatram svojim (zasad) nesuđenim domom.

Foto: Robert Klaric

Što mislite o estetskim operacijama? Jeste li možda bili na nekoj? Ako da, što ste operirali?

O estetskim operacijama, kao i o bilo kojoj vrsti uljepšavanja, imam stav da je apsolutno u redu dokle god ne počne narušavati zdravstveno stanje i/ili fizički izgled osobe. Mislim da bi licemjerno bilo govoriti da su estetske operacije, botox ili fileri tabu i loši jer 'nisu prirodni'. Ako ćemo razmišljati tako, neprirodno je isto tako i bojenje kose. Ili treniranje jer se mijenja prirodno stanje i izgled tijela ili geliranje noktiju i svi ti slični tretmani uljepšavanja. Zagovaram onu - živi i pusti druge da žive, osobito ako svojim postupcima ne ugrožavaju druge ili vlastita moralna načela.

