Nikolina Pišek o odnosima s Mišom Grofom: Ja sam dala sve od sebe. Postoje i pisani tragovi

Voditeljica Nikolina Pišek (53) četiri je godine nakon smrti supruga Vidoja Ristovića govorila o odnosu sa svojim svekrom Mišom Grofom, s kojim se i dalje spori oko imovine.

U srpskim medijima pojavile su se spekulacije da su pronašli zajednički jezik, ali ona je sada za Kurir otkrila da njihov odnos i dalje nije dobar.

Foto: Instagram

- Ne bih rekla da je okej. Mislim da je vrlo ne okej. Ali sada što god da kažem moglo bi biti... Tako da neću izgovoriti. Ali ne, nije okej - rekla je.

Na pitanje može li se njihov odnos popraviti, odgovorila je: 'Ja sam dala sve od sebe. Mislim, postoje i pisani tragovi, tragovi na sudu, gdje sam ja zaista dala sve od sebe. Ali eto, to je to što mogu reći'.

Priznala je kako pokušava uspostaviti komunikaciju sa svekrom, ali bez uspjeha.

Foto: Facebook

- Ja pokušavam, ali ne uspijevam. Nema komunikacije. Nema komunikacije ni između moje kćeri, odnosno unuke, i njih. Nemamo komunikaciju - govori.

Pitali su ju i kako njena kći gleda na cijelu situaciju:

- Mislim da je djeci lakše nego odraslima. Ako nešto nemaš, onda ti to prestane faliti. Tako da mislim da je to okej - zaključuje.

Foto: Antonio Ahel

O svom ljubavnom životu govori s osmijehom.

- Svi smo uvijek spremni za ljubav. Ljubav je lijepa stvar i dogodi se kada se poklope energije i kompatibilnost, ona daje posebnu aromu u našim životima. Nemam nikog za koga bih najavljivala velike stvari, ali imam ispunjen život, prijatelje i sadržaj. Trenutno se osjećam kao veoma sretna i zahvalna osoba - rekla je za Blic.

Inače, Vidoje je preminuo u ožujku 2022. godine, a nakon njegove smrti Nikolina i njegov otac vode sudski spor oko imovine.