Tuga u obitelji Ecije Ojdanić: 'Ja sam zanijemila kad sam to čula'

Majka poznate hrvatske glumice Ecije Ojdanić, Milenka Ojdanić, suočava se s teškim obiteljskim gubitkom. Na svojim je društvenim mrežama podijelila tužnu vijest o smrti svoga brata Jakova, uz dirljive riječi koje svjedoče o njihovoj dubokoj povezanosti.

U emotivnoj objavi koja je duboko dirnula mnoge njezine pratitelje, Milenka Ojdanić podijelila je fotografiju s njihovog posljednjeg susreta. Uz fotografiju, Milenka je napisala dirljivu poruku u kojoj se prisjetila kako je njihov nedavni susret tekao u optimističnom tonu.

- I stalno si mi ponavljao 'mene ništa ne boli'. I hvala Bogu da je tako, rekla sam. Ubrzo se sve, nažalost, promijenilo i pošlo po zlu. I u subotu sam zanijemila kada sam čula tu kobnu vijest - napisala je.

- Brate moj dragi, znam da tvoj saksofon ne smije stati, znam da ćeš nastaviti svirati i pjevati i svojim osmijehom i nadalje širiti ljubav koju si nesebično dijelio sa svima koje si poznavao, a sada nastaviti nebeskim prostranstvima. Ta prevelika gomila radosti i sreće bila je prisutna gdje god si kročio. Nisi znao drugačije - poručila je.

Nije zaboravila ni njihove zajedničke šale iz mladosti. Uspomenom na bratovu duhovitu molbu da mu ispeče dva jaja na oko kako bi dobila jednu cigaretu, izazvala je osmijeh mnogima. Naglasila je da je cijeli njihov odnos bio prožet šalom, pjesmom i neizmjernom dobrotom koja će zauvijek ostati živjeti u njoj.

Ovo nažalost nije prvi put da se obitelj Ojdanić suočava s tako teškim životnim gubicima. Ecija Ojdanić u više je navrata javno govorila o neizbrisivom tragu koji je na cijelu obitelj ostavila prerana smrt njezinog brata, koji je život izgubio u dobi od samo 19 godina. Uz taj ogromni gubitak, obitelj je prije tri godine ostala i bez oca Petra, što je bio još jedan veliki udarac za sve njih.

Foto: Bojan Zuber

Poznata glumica jednom je prilikom istaknula kako su ih ti teški i bolni obiteljski gubici na kraju ipak dodatno zbližili, učinivši njihovu vezu neraskidivom unatoč svim životnim nedaćama koje su ih zadesile.

Objava Milenke Ojdanić vrlo se brzo ispunila brojnim komentarima podrške i suosjećanja. Mnogi su izrazili svoju iskrenu sućut, šaljući tople zagrljaje i riječi utjehe cijeloj obitelji

*uz korištenje AI-ja

