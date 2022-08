Nikolina Pišek pohvalila osoblje bolnice: 'Reda mora biti. I moja majka je mogla platiti glavom'

U moru negativnih stvari koje su se dogodile, Nikolina Pišek (46) progovorila je o svojoj majci i teškoj situaciji u kojoj su se našle zbog njenog naglo pogoršanog zdravstvenog stanja.

Naime, prije tri tjedna njena majka je završila na hitnom prijemu u KBC Rebru, te se prisjetila svog iskustva s osobljem i doktorima.

- Reda mora biti. Ulozi su previsoki. I moja majka mogla je platiti glavom. Prije više od tri tjedna dovedena je na hitnu u KBC Rebro u stanju potpune konfuzije i smetenosti. Djelatnici su se, sasvim ispravno, fokusirali na potencijalno terminalno i akutno stanje - krvarenje u mozgu. Eliminirano je. Pacijent je poslan kući. No stanje moje majke se pogoršava. Jedva prepoznaje mene i brata, i to je otprilike to. Primaju me u hitni prijem, objašnjavam da je imunokompromitirani bolesnik koji je u kratkom vremenu doživio više ozbiljnih stresora - smrt supruga i zeta - započela je Nikolina.

Kaže da su nakon toga njenu majku u teškom stanju smjestili na KBC Rebro, i da su u rekordnom roku napravili sve pretrage.

- Pokreće se cijeli složeni dijagnostički aparat - bez ikakvog traženja veze ili protekcije. Sumnja se na ishemijski moždani udar, na autoimuni proces, na promjene uslijed epileptičnog napada, na meningitis ili encefalitis - moja majka dobiva logopeda koji radi s njom u bolnici - ispričala je.

U objavi se zahvalila profesionalnom osoblju na odjelu neurologije kao i doktorici koja je napravila sve u pravo vrijeme da njena majka, nakon preboljenog virusnog encefalitisa, u najkraćem roku napusti bolnicu.





- Ovaj poduži tekst je moja zahvala svima koji su sudjelovali i svojom stručnošću i znanjem pomogli, suosjećanjem olakšali, pa čak i brisali suze kad je trebalo. A trebalo je… Ovo je tekst o tome da nije sve crno, da profesionalizam i želja za prakticiranjem Hipokratove zakletve postoji, da nema generalizacije krivnje i da se izvrsnost treba pohvaliti i nagraditi… - poručila je.

