Nikolina pozirala na kamenu pa istaknula sve atribute: 'Curica!'

Bivša voditeljica Nikolina Ristović ex Pišek (46) u posljednje vrijeme često objavljuje fotografije s ljetovanja, a u najnovijoj objavi pozirala je u kupaćem kostimu na kamenu. Lokaciju nije otkrila, a u opisu je napisala riječ lijen pa se dalo naslutiti da joj se ništa ne da raditi, osim odmarati i puniti baterije za nove izazove.

Za odlazak na plažu odjenula je crni jednodijelni kupaći kostim koji je istaknuo njezinu vitku figuru, a upotpunila ga je nakitom i šeširom. Ispod fotografije odmah su se iznizali brojni komplimenti i riječi podrške.

'Meni je nevjerojatno koliko Nikolina izgleda tako mlada. K'o curica je', 'Velika sam ti podrška', 'Seksi bez napora', pisali su Nikolini pratitelji.

Inače, Ristović ex Pišek nedavno je progovorila o svojoj majci i teškoj situaciji u kojoj su se našle zbog njezinog pogoršanog zdravstvenog stanja. Prije tri tjedna Nikolinina majka završila je na hitnom prijemu u KBC Rebro.

- Reda mora biti. Ulozi su previsoki. I moja majka mogla je platiti glavom. Prije više od tri tjedna dovedena je na hitnu u KBC Rebro u stanju potpune konfuzije i smetenosti. Djelatnici su se, sasvim ispravno, fokusirali na potencijalno terminalno i akutno stanje - krvarenje u mozgu. Eliminirano je. Pacijent je poslan kući. No stanje moje majke se pogoršava. Jedva prepoznaje mene i brata, i to je otprilike to. Primaju me u hitni prijem, objašnjavam da je imunokompromitirani bolesnik koji je u kratkom vremenu doživio više ozbiljnih resora - smrti supruga i zeta - započela je bivša voditeljica pa dodala kako su njezinu majku u teškom stanju odmah smjestili na KBC Rebro te u rekordnom roku napravili sve pretrage.

