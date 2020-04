Nikolina sve šokirala: Opustila se i ljubila Adama pred svima

Na još jednoj zajedničkoj večeri kandidati očekuju da će doznati što se događa s drugim parovima. Ono što kandidati ne znaju jest da se na večeri neće pojaviti Gordana i Dejan, koji su odlučili da njihovu braku nema spasa.

Lidija i Alen dolaze na večeru prilično loše raspoloženi jer se njoj više ne da trpjeti njegovo ponašanje, dok on uglavnom mrtav-hladan prihvaća sve njezine komentare.

- Ti si tipični fejker, pomalo pasivno-agresivan. Zapravo, vučeš na mentalnog zlostavljača. Ja se tebe bojim, kad vidim taj tvoj luđački pogled, strah me što nemam neka vrata - komentirala je Lidija, a on je njoj poručio da je može biti sram. Nadia i Luka zaključili su kako se Nikolina i Adam sve bolje slažu pa vjeruju kako je to znak da se njihov odnos razvija u boljem smjeru.

Najviše interesa na večeri izazvalo je pitanje gdje su Gordana i Dejan pa su svi pokušali odgonetnuti je li riječ o nekom iznenađenju ili će se par ipak pojaviti. Lidija i Alen nisu dugo izdržali a da se pred svima ne posvađaju te su u raspravu uključili i Adama. Naime, on je Lidiji prije odlaska u Split rekao da organizaciju svega treba prepustiti Alenu jer ipak idu u njegov grad, što je njoj zvučalo grubo. Foto: RTL

- Zar on nema nimalo poštovanja prema njoj pa da se tako ponaša?! - pitala se Nadia promatrajući Lidiju i Alena. Nadia i Gordana odlučile su dati podršku Lidiji i ostale su šokirane prepričavanjem svega što Alen govori Lidiji jer smatraju kako su njegove šale priproste i vulgarne.

Nakon što su se svi počeli opuštati i već su se priviknuli na to da Goga i Dejan neće doći, Dejan se ipak pojavio i rekao kako se zbližio sa svima pa smatra da je u redu da im objasni što se dogodilo.

- Zamjeram joj što nije došla i pred svima rekla da odlazi! - komentirala je Valentina dok su ostali postavljali pitanja što se dogodilo s njima. Adam je prišao Dejanu da ga pita kad je došlo do razlaza.

- Zanimljivo je to što je Adam došao Dejanu kad mu je Dejan jasno rekao kako se njegova partnerica mota oko njega i flertuje. S druge strane, treba preispitati Adamove motive zašto to radi. Želi li dati podršku ili opravdati sebe? Možda ima osjećaj krivnje, a možda nešto pokušava - komentirao je ekspert Boris Blažinić.

- Adam nije pridonio našem kraju jer njemu vjerujem, ali njoj ne. Ponavljam da mene moj osjećaj nikad nije prevario - komentirao je Dejan. Nikolina i Adam razgovaraju jer su shvatili da zapravo dobro napreduju, a ona je priznala kako je na početku pogriješila i da je uvidjela da je Adam vrijedan njezine pažnje.

S obzirom na to da im odnos napreduje, Adam joj je poželio darovati narukvicu sa znakom srca za koju vjeruje da će joj biti lijepa uspomena, bez obzira na to hoće li ostati par. Kao zahvala za sve, Nikolina je Adama pred svima poljubila, što je bio prvi poljubac koji je Nikolina dala Adamu.

