Nikolina Pišek na meti kritike zbog fotografije na Instagramu

Jasno je k’o dan da ja nisam zvijezda ove fotografije. Zaključila je to nedavno voditeljica Nikolina Pišek u novoj dizajnerskoj jakni, crnim hlačama i bež majici. Pohvalila se modnom kombinacijom, a umjesto komplimenata, zaradila je kritike.

'Zašto to rade sa licem? Koji je sad ovo vrag? Žene koje su i u stvarnosti lijepe… ne razumijem', 'Nadam se da je to loš Photoshop… lice ti je totalno izobličeno', 'Pa inače jesi al’ ovo je zbilja loša fotka, kaj ti je to s licem', nizali su se komentari pratitelja na Instagramu.

Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da su je pratitelji 'optužili' za uređivanje fotografija. Voditeljica im je ranije odgovorila snimkom svoje transformacije. Prvo je pokazala kako izgleda bez šminke i s neurednom punđom i naočalama, a zatim je pozirala našminkana s isfeniranom frizurom.

- Ovo je poruka svim hejterima. Ako ti se ne sviđa što radim, ali pratiš sve što radim, i dalje si moj fan - napisala je tad.

Foto: Instagram

Prije mjesec dana uživala je u plavetnilu i mirisu mora. Raspustila je kosu, skinula odjeću pa se omotala plahtom.

- Slučajan vikend na moru koji se slučajno pretvorio u urnebesnu zabavu za klince, a trebao je biti za mene. I jedno sasvim slučajno sunce unutar kišnog beskrajnog dana - poručila je na balkonu s pogledom na more.