LJUBAV NE BIRA

Nina Badrić: Ja sam pokrenula trend mlađih prije 20 godina, Maja i Jelena kaskaju za mnom

Piše Dora Pek,
Foto: Instagram

Za pjevačicu godine nisu presudne. Bitno joj je da muškarac bude dobar čovjek, prijatelj i netko s kim će se moći smijati

Za Ninu Badrić (53) ljubav nikad nije bila tabu tema. Dok Maja Šuput (45) i Jelena Rozga (47) danas pune naslovnice romansama s mlađima, pjevačica kaže da je taj trend u ljubavi pokrenula još prije dva desetljeća.

- To sam ja pokrenula prije 20 godina kad je to zaista bila tabu tema tako da one kaskaju za mnom i sad ću ja pokrenuti trend stariji, najstariji, starije je slađe. Ja ću pokrenuti taj trend. Ljubav ne bira, današnji frajeri mlađi su jako, jako zreliji i puno zreliji nego moji vršnjaci tako da ja se svaki put iznenadim s koliko hrabrosti i s koliko samopouzdanja mi prilaze i s kakvim rečenicama, to su fine zrele rečenice. Kad je čovjek otvoren nek se desi šta se desi - rekla je nedavno za IN magazin.

S JUGOVIZIJE 1991. Nina Badrić objavila staru fotku s Ilanom Kabiljom: 'Kasnije smo zajedno napisali poznati hit...'
Nina Badrić objavila staru fotku s Ilanom Kabiljom: 'Kasnije smo zajedno napisali poznati hit...'

A kakav bi je muškarac zaista oborio s nogu?

- Isti car ko ja, haha. Baš ovakav kao ja. Čovjek koji je sam sebe izgradio od nule, čovjek koji je dobar čovjek, duhovit, šarmantan i koji gušta u svemu što ja jesam. Prvenstveno osoba koja je prijatelj, sada u životu mislim da bi mogla bit samo s nekim tko ti je prijatelj, partner, drug u životu, tko prolazi s tobom kroz sve dobre i loše dane. Kad imaš najboljeg prijatelja pored sebe, kome se možeš povjeriti otići na najmanju barku ili najveći hotel i bit sretna, to je to - otkrila je Badrić.

Foto: Privatni album/canva

U njezinu svijetu - smijeh je najvažniji. Bez njega, kaže, nema ni ljubavi ni prijateljstva.

- Samo da je smijeh. Samo da je smijeh, ja sam jedan mučki provokator. Kao Grašo i ja sve ove godine nikad jedno drugome nismo dali kompliment, a smijemo sve evo već 20 i nešto godina - rekla je pjevačica.

Foto: Instagram

Kad se reflektori ugase, a koncertna euforija utihne, Nina odlazi na svoje posebno mjesto - Hvar.

- Kad sam davnih godina kupila dolje stan, nisam uopće razmišljala da bi to bila moja oaza mira nego da ću ja tu biti kratko i da ću ja prodati taj stan i da nemam šta raditi na otoku. Međutim iz godine u godinu sve više kako postajem zrelija zaljubljivala se u otočki mir, u način života koji je lagan i smiren. To je postao moj happy place, neki moj zen. Ondje sam našla mir - priznala je.

Foto: Instagram

U svemu tome veliku ulogu ima i vjera.

- Imam ogromnu zahvalnost. Mislim da da živim pet života za redom, ne bih se mogla zahvaliti za sve. Svatko nosi neku svoju težinu bez obzira kako izgledao, da li izgledao na van ili društvenim mrežama sretno i jako ali svaki čovjek ima nešto što ga grebe - zaključila je pjevačica.

Foto: Instagram/

