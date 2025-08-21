Nina Badrić prisjetila se svojih početaka uz Ilana Kabilja na Jugoviziji 1991. godine kada su bili dio tima Ivane Banfić. Kasnije su udružili snage pa su Ilan i Nina stvorili hit 'Ja za ljubav neću moliti'
Nina Badrić objavila staru fotku s Ilanom Kabiljom: 'Kasnije smo zajedno napisali poznati hit...'
Poznata hrvatska pjevačica Nina Badrić evocirala je uspomene na svoje ranije glazbene početke, dijeleći staru fotografiju s Ilanom Kabiljom na svom Instagram profilu, kada su bili prateći tim Ivane Banfić na tadašnjoj Jugoviziji 1991. u Sarajevu.
- Zadnja Jugovizija, Sarajevo '91. Ilan Kabiljo i ja kao prateći team Ivane Banfić. Ilan je radio pjesmu, a ja sam pjevala prateće vokale. Par godina kasnije, ’96 godine, Ilan i ja smo zajedno napisali 'Ja za ljubav neću moliti' i tada kreće sve... - napisala je pjevačica te fotografiji pridružila jednu od najpoznatijih pjesama Nine 'Ja za ljubav neću moliti'.
Na tadašnjoj Jugoviziji, službenom izboru za pjesmu za Euroviziju u tadašnjoj Jugoslaviji, Ivana Banfić predstavila se s pjesmom 'Daj povedi me'.
Osvojila je visoko treće mjesto, a pobjedu je odnijela pjevačica Bebi Dol s pjesmom 'Brazil'. Na drugom mjestu završio je Daniel Popović s pjesmom 'Ma daj obuci levisice'.
No, Bebi Dol na Eurosongu nije ostvarila zapažen uspjeh pa je završila na pretposljednjem mjestu sa samo jednim bodom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+