Nina Badrić objavila staru fotku s Ilanom Kabiljom: 'Kasnije smo zajedno napisali poznati hit...'

Poznata hrvatska pjevačica Nina Badrić evocirala je uspomene na svoje ranije glazbene početke, dijeleći staru fotografiju s Ilanom Kabiljom na svom Instagram profilu, kada su bili prateći tim Ivane Banfić na tadašnjoj Jugoviziji 1991. u Sarajevu.

Foto: Instagram

- Zadnja Jugovizija, Sarajevo '91. Ilan Kabiljo i ja kao prateći team Ivane Banfić. Ilan je radio pjesmu, a ja sam pjevala prateće vokale. Par godina kasnije, ’96 godine, Ilan i ja smo zajedno napisali 'Ja za ljubav neću moliti' i tada kreće sve... - napisala je pjevačica te fotografiji pridružila jednu od najpoznatijih pjesama Nine 'Ja za ljubav neću moliti'.

Na tadašnjoj Jugoviziji, službenom izboru za pjesmu za Euroviziju u tadašnjoj Jugoslaviji, Ivana Banfić predstavila se s pjesmom 'Daj povedi me'.

Osvojila je visoko treće mjesto, a pobjedu je odnijela pjevačica Bebi Dol s pjesmom 'Brazil'. Na drugom mjestu završio je Daniel Popović s pjesmom 'Ma daj obuci levisice'.

No, Bebi Dol na Eurosongu nije ostvarila zapažen uspjeh pa je završila na pretposljednjem mjestu sa samo jednim bodom.