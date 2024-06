Nina Badrić najavila koncert u Areni Zagreb: 'Slavim 30 godina karijere, a stiže i novi album'

Dragi moji, čast mi je najaviti da stižem 30. studenog u zagrebačku Arenu, ponovno! Ulaznice su u prodaji, još malo pa nestalo, našalila se Nina Badrić gostujući u radijskom showu 'Beautiful day' na bravo! radiju.

Pokretanje videa... VIDEO Nina Badrić sa sekom zapjevala Oliverov hit i dirnula mnoge: 'Rasplakale ste me, divno je' | Video: KanalRi

Nakon rasprodane Arene Zagreb 2020. godine vrijeme je za novi spektakl, otkrila je Nina:

- Iskreno, taj koncert mi je bio ogromna trauma, to je bilo izuzetno teško za odraditi, znam da to ljudi ne vole čuti, ali bilo je vrijeme lockdowna, u potpuno poremećenim uvjetima koji su se mijenjali iz dana u dan, kao i situacija da smijemo raditi, ili ne.

Foto: Gordan Svilar

Jedan dan bi dobili informaciju da se otkazuje, drugi dan da nas puštaju, tako da evo šest mjeseci smo živjeli pod ogromnim stresom i na kraju sam mislila da nitko neće doći u Arenu, da će svi zapravo otkazati zbog tog lockdowna i korone. Međutim, Arena je bila prepuna i zahvalna sam svakom čovjeku koji je došao I koji je bio sa mnom.

Iako se ne može odlučiti koja joj je njezina pjesma najdraža, otkrila je koja pjesma je uspjehom najviše iznenadila.

- Recimo pjesma 'Za dobre i loše dane', to je pjesma koju sam ja zapravo napisala za samu sebe, nekako u jednom nekom dahu nisam očekivala, nisam niti planirala da će ta pjesma kroz vrijeme postati pjesma koja će ljudima značiti, a mislim da je to jedna od najznačajnijih pjesama u mojoj karijeri I jedna od najjačih koju ljudi su zapravo zavoljeli tijekom svih ovih godina kao jednu svoju osobnu mantra prema pozitivi I prema sreći. Evo ta pjesma me je iznenadila jer meni je bila nekako najosobnija, a dok sam se recimo za pjesmu 'Vrati me malo' i iznenadila jer nije prošla kako sam očekivala...

Zagreb: Nina Badrić predstavila novi live album "Peristil Sentimenti" | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Na repertoaru u Areni naći će se i dobro poznati hitovi poput 'Čarobno jutro', 'Rekao si', 'Takvi kao ti', 'Dodiri od stakla', 'Dani i godine', 'Ja za ljubav neću moliti', 'Nije mi svejedno',...a obožavatelji će imati priliku uživati i u novim pjesmama. Na bravo! radiju je premijerno predstavljen Ninin singl '#onokad', a do Arene je obećala cijeli novi album.