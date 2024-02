Nina Badrić o kratkoj kosi: 'Nije bilo lako, još se navikavam...'

Pjevačica Nina Badrić (51) ovih se dana odlučila na veliku promjenu. Skratila je kosu, a sada je za InMagazin otkrila kako je donijela tu odluku.

- Nije lako capnuti kosu skroz do kraja.Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visit kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots - ispričala je Nina.

Otkrila je i koliko joj je trebalo da se navikne na novi odraz u ogledalu.

- Traje prilagodba kod mene još uvijek, još ne znam što ću s njom do kraja. Cijeli povod je novi album koji se nakon 11, 12 godina gospođa udostojila snimiti. Trebalo mi je jedno osvježenje, meni samoj je trebala cijela ta jedna nova energija koja se skupila oko albuma, naprosto ni ti više ne možeš biti on stara u nečemu novom, znači sve novo - zaključila je.

Nina promjena svidjela se njezinim fanovima.

'Wow, ženo predivna si!', 'Bože kako ti izgledaš', 'Prelijepa', pisali su joj pratitelji u komentarima na Instagramu.