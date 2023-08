Nina Badrić o ljubavnom životu i udaji: 'Ovoga puta me mogu pokopati skupa s tim frajerom!'

Pjevačica Nina Badrić (51) inače rijetko kad otvoreno priča o svom privatnom životu, ali nedavno je u jednom od svojih intervjua pričala o ljubavi, godinama i standardima ljepote.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nina je gostovala na Banja Luka Festu i pričala o temama o kojima inače ne želi u javnost.

Obožavatelje je uvijek zanimao ljubavni status pjevačice, pa je ona otkrila nekoliko stvari.

- Ne znam, pitaj narod. Ja pitam narod. Pojma nemam. Pojma nemam hoću li se ponovno udati. Zašto bih se udavala, toliko mi je lijepo u životu. Tek unazad nekoliko godina sam shvatila neke stvari koje su me mučile od davnih dana. Da sreća zaista ovisi o nama, da nije ostvarenje životnih ciljeva jedne žene da se uda, da bude prihvaćena u društvu. Ja sam sebe sama stvorila, ja sam jedna od onih 'self made' žena. Meni je lijepo u životu, ne mislim da ću ostati uskraćena ako se drugi put udam. Ne dao Bog da se drugi put rastajem, ovaj put kad se udam mogu me pokopati skupa s tim frajerom. Jednom tko je stao na žeravicu, drugi put je pametniji - rekla je Nina za Hype TV.

Foto: Instagram/Nina Badrić

Što se tiče izgleda, Ninin je za svaku pohvalu i izgleda kao da joj godine ne smetaju.

- Prije su mi sve žene u tim godinama bile babe, ispričavam se i sebi i svima tih godina, ali ja sam mislila da su jednom nogom u grobu. A danas, nikad se bolje nisam osjećala - pohvalila se.

Foto: Instagram

Iako danas postoje određeni standardi ljepote pjevačica ne krije kako se njima uspješno suprotstavlja.

- Ponosna sam na samu sebe jer sam u tim mjerilima ja uvijek suprotno. Ako je ovo doba operacija i korekcija do neprepoznatljivosti, onda sam ja suprotno. Ako je ovo doba androgene mršavosti, ja sam imala 5-6 kilograma više. Možda je to moj inat da me se ne ukalupi, jer najviše u životu mrzim kalup u bilo čemu - priznala je.

Foto: Instagram/Nina Badrić

Na kraju, Nina je komentirala ljubav u današnje vrijeme i otkrila zašto smatra da vlada osamljenost.

- Svaka ljubav koja nije prava je promašena priča. To su godine koje promašiš negdje, gdje zbog društva radiš neke stvari da bi se uklopio. Danas vlada vrijeme osamljenosti i usamljenosti, ljudi ne znaju komunicirati jedni s drugima, ne samo muškarci nego i žene. Žene su postale agresivnije, muškarac gubi funkciju lovca koji bi trebao zavoditi, pa očekuje da žene zavode njega. Ja to ne znam, mene su uvijek zavodili, tu sam bila stara škola pa makar dama sjedila sama - zaključila je.

Podsjetimo, Nina Badrić se nakon pet godina veze 2006. godine udala za poduzetnika Bernarda Krasnića. Proveli su tri godine u braku.