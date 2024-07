Nina Badrić o savjetima Olivera i Dine Dvornika: Rijetki pjevači imaju privilegiju pjevati balade

Pjevačica Nina Badrić (52) održala je nastup u srijedu u Kotoru u Crnoj Gori, a tom prilikom dala je intervju za crnogorsku televiziju E.

- Ja na sreću imam nešto dobrih, pravih prijatelja u životu kojima je stvarno istinski stalo kako sam ja kao osoba, čovjek, ne kao Nina Badrić. Svatko tko malo zna što je showbiznis, zna da je to jedan veliki osmijeh iza tisuće nekakvih neispričanih priča koje ljudi ne znaju - priznala je Nina u intervju referirajući se i na njezinu najnoviju pjesmu naziva 'Kako si' koja je druga pjesma s novog, nadolazećeg albuma.

Pjevačica je rekla da je izuzetno radosna osoba i da će 'rijetko tko otići lošijeg raspoloženja nakon druženja' s pjevačicom te da se jako voli šaliti. Dodala je i da ne voli nepoštenje i kvarljive ljude.

- Bog me je sačuvao na mom putu, ja drugog objašnjenja nemam - rekla je pjevačica o tome kako je kroz godine radila karijeru bez skandala. Tvrdi kako je i danas glazba potpuno 'okrenuta naopačke' te da su sada neke druge vrijednosti prisutne u glazbi.

Foto: Privatni album

Navela je kako su po njoj dostojanstveni ljudi poput Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Dine Merlina, Gibonnija koji su zapravo poznatiji po svojoj glazbi nego po privatnom životu, što je, po pjevačicu, pojam dostojanstva.

- Ako si glazbenik, tvoj jedini zadatak je da naježiš nečiju kožu, ništa drugo. Ni da imaš najljepše grudi, ni najljepšu guzicu, ni najljepšu haljinu, sve je to dodatna oprema - rekla je Nina koja tvrdi kako ljudi dođu na koncert po 'komadić njezine duše'.

Prisjetila se i suradnje s Dinom Merlinom s kojim ima duet 'Ti si mene'.

- Sjećam se te suradnje kao prekrasne. Došao je Dino, ponudio pjesmu i meni se dopala jer je bila drugačija od svega što se tada nudilo. Opet smo pomaknuli mali korak prema nečem drugom, drugoj produkciji - rekla je pjevačica.

- Dino je sjajan umjetnik i profesionalac, pokazni materijal kako treba postojati jedna velika karijera na ovim prostorima - dodala je.

Nina je otkrila i savjete koje su joj svojedobno uputili pokojni hrvatski glazbenici Dino Dvornik i Oliver Dragojević.

Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

- Dino mi je rekao tada 'nikad se nemoj poseljačit', što god to značilo. Ja mislim da je to značilo da 'nikad nemoj počet pjevat radi para, narodnjake i to, nemoj bit seljanka i nemoj se prodati', u tom smislu - rekla je.

Oliveru je jednom prilikom rekla da je premlada da pjeva balade i spore pjesme, te da joj je to dosadno pjevati.

- Nina, budi sretna da te publika odabrala kao pjevačicu balada. To je privilegija rijetkih pjevača - zaključila je.