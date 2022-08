Nina Badrić pozirala uz bivšeg nogometnog reprezentativca: 'Mislim da bi baš bili lijep par...'

Nakon kratkog odmora na obali, naša pjevačica Nina Badrić (50) prije nekoliko dana otkrila je kako nastavlja s poslovnim obavezama.

Sinoć je nastupila u jednoj konobi u samom srcu Nacionalnog parka Kornati, u predivnoj, mirnoj uvali otoka Ravni Žakan. Tamo je pred koncert uživala u društvu Davora Šukera (54), a fotografijom se pohvalila svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

- Dobro večer Kornati. Jedna od najvećih ikona hrvatskog nogometa, legendarna 9-ka - napisala je pjevačica uz fotku.

Njeni obožavatelji hvalili su njen izgled, a mnogi među njima pisali su Nini i Šukeru kako bi bili predivan par.

- Baš bi bili lijepi par, ali ozbiljno mislim - glasio je jedan od komentara.

- Da je malo sreće sada bi se skupa družili i uživali...jedan je život - pisali su drugi.

U nedavnom intervjuu pjevačica je otkrila da je obožavatelji gotovo ne prepoznaju kada ju vide uživo.

- Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Djelujem im jako visoka i punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, na primjer, na trajektu za Hvar - ispričala je pjevačica za InMagazin.

