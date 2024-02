Nina Badrić za 24sata: Toto mi je izgrizao cijeli stan. Pišek: Ja svome priredim pseću tortu...

Nevjerojatna je ta ljubav koju imam za njega. U Tota sam se zaljubila već na prvi pogled. Svatko tko ima psa zna da on postane dio obitelji, govori nam Nina Badrić (51). Danas je Svjetski dan ljubavi prema kućnim ljubimcima, a naša pjevačica svog havanezera Tota obasipa pažnjom i ljubavlju svaki dan.

- Vodim ga na šišanje i pranje povodom Svjetskog dana ljubavi - smije se Nina.

Za tjedan dana slavi rođendan

Pjevačica ga je uzela kad je imao dva mjeseca, a za sedam dana će proslaviti prvi rođendan.

- Nećemo pretjerivati ni u čemu. Svako malo kad je dobar dobije poslasticu, a kad nije, ide u kaznu - kaže Badrić i dodaje da mu tad oduzima slastice.

Foto: Instagram

Bez slastice je najviše bio kad ga je odvela u obiteljsku kuću u Jelsu na Hvaru.

- Tamo smo proveli prve zajedničke dane, a on je prvi dan izgrizao cijeli stan. Ima neki fetiš na papire, čim ih se dokopa, rascjepka ih na komadiće. Izgrizao mi je tepih, cipele, ma sve što je stigao - smije se sad Nina.

'Valjda nisam tvrdoglava kao on'

Poznata uzrečica kaže kakav vlasnik - takav pas!

- Ma joj, iskreno se nadam da nisam tako svojeglava i tvrdoglava kao on - kaže Nina.

Foto: Instagram

Pjevačica ga kad god može vodi sa sobom na putovanja.

- Ako hoteli nisu pet friendly, onda ostane kod moje sestre, nećaka ili prijatelja. Kako on ima pet kila, tako se svi žele igrati s njim. Bez obzira na to što je golema obaveza imati psa, jer oni traži jako puno brige, ljubav koju on daje je nemjerljiva - priča nam Nina.

Pišeku uništio fotelju

Voditeljica Nikolina Pišek ima nekoliko malih pasmina. Njezina Scarlett joj je kao štene zadala najviše ''muke''.

- Da vam sad slikam što je napravila od fotelje, čudo da se još drži na nogama jer Scarlett je tu i tamo povremeno još oglođe. Štenci su prave štetočine - smije se Pišek.

Foto: Instagram

Rođendane svojih kućnih ljubimaca proslavi jedan dan po ljeti.

- Napravimo neki pseću tortu, koju i mi možemo jesti. Ne volim pretjerivanje ni kod ljudskih rođendana, tako da nisu to nikakve spektakularne zabave - govori nam Nikolina.

Foto: Instagram

Pjevačica Sanja Doležal čitav život ima pse.

- Nikad ga ne ostavljam dugo samog, tako da nije bilo nikakvih šteta - kaže Sanja.