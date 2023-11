Nina Badrić zablistala u odijelu sa šljokicama, nosila upečatljive štikle od gotovo 1000 eura

Iako je tek početak studenog, blagdansko je doba pokucalo na vrata. Neutralne jesenske outfite zamijenile su šljokice u svim bojama, a pravi primjer tomu je modna kombinacija koju je Nina Badrić (51) nosila na nastupu u Zrenjaninu.

Zablistala je u ružičastom šljokičastom odijelu koje je upotpunila svjetlucavim štiklama. Sudeći po fotografiji, Nina je na sebi nosila štikle brenda Aquazzura, a cijena ovog modela kreće se od 990 eura.

Foto: Instagram/Nina Badrić

Upečatljivi outfit svidio se njenim pratiteljima koji su ju pohvalili u komentarima. 'Nikad bolje nisi izgledala', 'Kad je netko kulturan, on to ima u sebi i to se vidi iz aviona', 'Stajling na visokom nivou', 'Ljepoto, uvijek si divna i prekrasna žena', samo su neki.

Nina je podijelila i video s nastupa u Zrenjaninu, gdje je napravila odličnu atmosferu. 'Pustite me da pretjerujem', napisala je kratko u opisu videa. U komentarima su joj se javljali obožavatelji koji su bili na koncertu te joj poručili da im je bilo super. Neki su ju pozvali i da se uskoro vrati.