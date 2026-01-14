Obavijesti

ODMOR MOŽE POČETI

Nina Badrić zimu zamijenila Karibima: Pogledajte kako uživa na predivnom otoku

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Nina Badrić zimu zamijenila Karibima: Pogledajte kako uživa na predivnom otoku
Foto: Instagram/Nina Badrić

Naša pjevačica nakon adventskih koncerta odmara na otoku Angvila u Karipskom moru, a nakon toga slijedi izlazak njenog novog albuma

Dok se Hrvatska nosi s niskim zimskim temperaturama, jedna od naših najvećih glazbenih zvijezda, Nina Badrić, odlučila je potražiti sunce na drugom kraju svijeta. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je da uživa na egzotičnoj destinaciji, podijelivši prizore koji su mnoge ostavili bez daha.

Nina je objavila fotografije i kratka videa s otoka Angvila, smještenog u istočnom dijelu Karipskog mora. Prizori bijelog pijeska, tirkiznog mora i palmi dočaravaju pravu rajsku atmosferu. "Odmor može početi", napisala je kratko.

Reakcije nisu izostale, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su joj uputili brojne komplimente i poruke podrške. "Prelijepo", "Uljepšala okolinu" i "Uživaj, ljepotice moja" samo su neke od poruka. Jedan od pratitelja našalio se na račun njezinog kućnog ljubimca, napisavši: "Znači Toto ostao na snijegu", što je izazvalo simpatije i pokazalo blisku vezu pjevačice s njezinom publikom.

Nina je s Kariba najavila i da njen novi album "Moji ljudi" izlazi 13. veljače, a bit će dostupan na svim digitalnim platformama i u obliku CD-a.

Foto: Instagram/Nina Badrić

Osim toga, u veljači će održati dva velika koncerta u Plavoj dvorani beogradskog Sava centra. Prvi koncert, zakazan za 20. veljače, već je rasprodan, dok za drugi, koji će se održati dan kasnije, još uvijek ima ulaznica. Na tim će nastupima, uz pratnju gudača i orkestra Ante Gele, svoje najveće hitove izvesti u novim, akustičnim aranžmanima.

