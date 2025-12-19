Obavijesti

Nina Badrić i Zsa Zsa udružile glasove u pjesmi staroj čak 31 godinu: 'Sve je simbolično...'

Pjesma 'Naš Božić', stara 31 godinu i prva u karijeri Nine Badrić, dobila je novo ruho

Da se prave stvari nikad ne zaboravljaju, potvrđuje i pjesma 'Naš Božić', stara 31 godinu. Riječ je o prvoj pjesmi koju je Nina Badrić, tada još vrlo mlada djevojka, snimila u svojoj karijeri.

Jedna od najistaknutijih glazbenica mlađe generacije, Zsa Zsa, odlučila je upravo toj pjesmi udahnuti novo ruho. Kako bi priča bila još posebnija, pozvala je i originalnu izvođačicu, Ninu Badrić, da pjesmu snime zajedno. Duet se pokazao kao pun pogodak, a aranžman koji potpisuje Zsa Zsa podsjeća na glazbu iz najljepših Disneyjevih bajki - topao, čaroban i emotivan.

- Predivna suradnja i jako sam sretna što je Zsa Zsa pronašla upravo ovu, pomalo zaboravljenu božićnu pjesmu te me podsjetila na moje početke. Sve je simbolično – ona se nije ni rodila kada sam ja snimila tu pjesmu, a danas je pjevamo zajedno, što mi je ogromno zadovoljstvo. Zsa Zsa je divna glazbenica pred kojom su tek velike priče - kaže Nina.

- Nemam puno riječi vezano uz ovaj projekt jer su one zaista suvišne nakon ovakvog iskustva. Samo Nina i ekipa koja je radila na projektu mogu u potpunosti osjetiti koliko smo srca dali u sve, ali vjerujem da se ta čarolija itekako osjeti kada se sluša otvorenog srca. Toplina gudača, mir i onaj nekadašnji zvuk Božića u novom ruhu, važna i bezvremenska poruka – sve se spojilo onako kako treba. Nadam se da će pjesma ispuniti domove svojim zvukom, a meni će zauvijek ostati u srcu kao jedna od najljepših pjesama na kojima sam imala priliku raditi, i to s predivnom i s razlogom toliko voljenom Ninom Badrić - dodaje Zsa Zsa.

