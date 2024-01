Nina Bandić iz 'Života na vagi' o svađama s kandidatima: 'Ne možemo pobjeći od nekih ljudi'

Nina Bandić iz 'Života na vagi' u finalu se pojavila u elegantnoj haljini, a oduševila je sve svojom transformacijom. Na prvom vaganju je imala 136,2 kilograma, a u finalnom vaganju izgubila je 62,3 kilograma, što je čak 45,7% tjelesne mase. Sad se prisjetila svih trenutaka iz showa, a osvrnula se i na nesuglasice s ukućanima, piše RTL.

Kaže kako joj je sudjelovanje u showu bilo zanimljivo iskustvo te da joj je drago što se prijavila.

- Bilo je teških trenutaka, no i predivnih. Sada kad gledam u prošlost, samo predivni trenuci ostaju u sjećanju - rekla je.

Foto: Instagram

S obzirom na teške situacije i to one u kući, Nina, kako kaže, vjerovala je da će napustiti show puno ranije. Osvrnula se na loše odnose s ukućanima koje je ponekad imala.

Foto: RTL

- Osjećaji su intenzivniji u izolaciji, sretnemo osobe koje nam ne odgovaraju, no ne možemo pobjeći od njih. Kada se vratiš u svoj normalan život i svoju sredinu, shvatiš da je to bio samo mali period tvog života i nekako prema Juri, Peri i Martinu nemam ni lijepih ni ružnih osjećaja. Ostavila sam to sve u prošlosti i nadam se da će tamo i ostati - zaključila je.

Foto: RTL

Prisjetimo se, u jednoj od epizoda showa došlo je razmirice između Nine i Jure. U njihov sukob su se bili uključili i ostali kandidati. Navodno je Jure komentarima uvrijedio Ninu, a on je dodao kako je kod nje problem manjak pozornosti.

- Ja ne vidim što sam loše rekao, a ako je tebi problem to, onda se ja tebi ispričavam. Ali nemoj reći da sam ja tebe isprovocirao - rekao je tad Jure.

Kasnije se Nina požalila na to da se u timu nije osjećala prihvaćeno pa je napustila plani tim.