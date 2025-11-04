Nina Dobrev iznenadila fanove na Instagramu: Nakon prekida zaruka, krenula je novim putem

Nina Dobrev iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, glumica je nakon nepunih dva mjeseca od prekida zaruka sa Shaunom Whiteom, odlučila okrenuti novu stranicu u svom životu. Kako je otkrila za E! News novu adresu sada ima u New Yorku, a ranije se na svojem Instagram profilu pohvalila fotografijom na kojoj drži ključeve s privjeskom u obliku jabuke.

- Ona je Njujorčanka - napisala je kratko i jasno Nina u opisu ispod objave.

Foto: Instagram

Iako je obožavateljima bilo jasno da sve više vremena provodi na Istočnoj obali, vijest im je došla potpuno iznenađujuće s obzirom da su ona i White renovirali zajednički dom u Los Angelesu, čijim se videom na TikToku pohvalila tijekom srpnja.

- Kad se udaješ i gradiš kuću iste godine - napisala je Nina tada, priznavši kako im se s vjenčanjem ne žuri apsolutno nikuda.

- Stvarno želim uživati u tome i ne žuriti s tim procesom. Trenutno samo uživamo u zaručničkom statusu - prokomentirala je Dobrev.

Zatim je u rujnu također na društvenim mrežama, stigla i službena potvrda da su ona i White nakon pet godina veze odlučili prekinuti zaruke, a nešto prije toga podijelila je i video u kojem daje do znanja u čemu je bio problem.

- Koji je vaš savjet za žene koje pokušavaju popraviti svog muškarca? Slušajte, Bob Graditelj, i njega pokušava popraviti još 10 žena, a sve izgledate kao prokleta građevinska ekipa - zaključila je Dobrev.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA