Obavijesti

Show

Komentari 0
OKRENULA JE STRANICU

Nina Dobrev iznenadila fanove na Instagramu: Nakon prekida zaruka, krenula je novim putem

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Nina Dobrev iznenadila fanove na Instagramu: Nakon prekida zaruka, krenula je novim putem
2
Foto: Instagram

Iako je obožavateljima bilo jasno da glumica sve više vremena provodi na Istočnoj obali, vijest o preseljenju stigla im je potpuno neočekivano

Nina Dobrev iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, glumica je nakon nepunih dva mjeseca od prekida zaruka sa Shaunom Whiteom, odlučila okrenuti novu stranicu u svom životu. Kako je otkrila za E! News novu adresu sada ima u New Yorku, a ranije se na svojem Instagram profilu pohvalila fotografijom na kojoj drži ključeve s privjeskom u obliku jabuke. 

- Ona je Njujorčanka - napisala je kratko i jasno Nina u opisu ispod objave. 

Foto: Instagram

Iako je obožavateljima bilo jasno da sve više vremena provodi na Istočnoj obali, vijest im je došla potpuno iznenađujuće s obzirom da su ona i White renovirali zajednički dom u Los Angelesu, čijim se videom na TikToku pohvalila tijekom srpnja.  

@nina 🫣 @Shaunwhite ♬ original sound - jade

- Kad se udaješ i gradiš kuću iste godine - napisala je Nina tada,  priznavši kako im se s vjenčanjem ne žuri apsolutno nikuda.

FILMSKI FESTIVAL Glumica Nina Dobrev pokazala je raskošan dekolte u Cannesu
Glumica Nina Dobrev pokazala je raskošan dekolte u Cannesu

- Stvarno želim uživati u tome i ne žuriti s tim procesom. Trenutno samo uživamo u zaručničkom statusu - prokomentirala je Dobrev.

ZABRINUTI FANOVI Nina Dobrev završila u bolnici zbog alergije: 'Dobro sam sad'
Nina Dobrev završila u bolnici zbog alergije: 'Dobro sam sad'

Zatim je u rujnu također na društvenim mrežama, stigla i službena potvrda da su ona i White nakon pet godina veze odlučili prekinuti zaruke, a nešto prije toga podijelila je i video u kojem daje do znanja u čemu je bio problem. 

@nina

👷🏻‍♀️🚜🔨

♬ original sound - bad bitch granny

- Koji je vaš savjet za žene koje pokušavaju popraviti svog muškarca? Slušajte, Bob Graditelj, i njega pokušava popraviti još 10 žena, a sve izgledate kao prokleta građevinska ekipa - zaključila je Dobrev. 

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči
KAKO SE VI BUDITE?

FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči

Brojne slavne djevojke čim otvore oči, vole 'okinuti' selfie i pokazati pratiteljima kako izgledaju prirodne i bez šminke na licu. No, mnogi primijete i druge detalje koje se kriju u krevetu...
FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad
GALERIJA SAVRŠENSTVA

FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad

Časopis People skoro 40 godina objavljuje listu najatraktivnijih muškaraca na svijetu. Mnogi su muškarci nosili tu titulu, a neki od njih i više puta...
FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine
LIJEPA LAURA

FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine

Hrvatska misica Laura Gnjatović otputovala je na Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025. Ono što mnogi ne znaju je da je ova ljepotica visoka više od 190 centimetara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025