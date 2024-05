Nina Dobrev završila u bolnici nakon biciklističke nesreće: 'Bit će dugačak put do oporavka...'

Glumica Nina Dobrev (35), zvijezda 'Vampirskih dnevnika', završila je u bolnici nakon pada s terenskog bicikla. O nesreći se oglasila na Instagramu te podijelila dvije fotke, jednu s bicikla, a drugu iz bolnice.

Na fotografiji iz bolnice je pokazala da su joj liječnici stavili ovratnik te da nosi steznik za koljeno. 'Kako je počelo i kako je završilo', napisala je u opisu fotografije.

Kasnije je podijelila još jednu fotografiju iz bolničkog kreveta, a onda poručila: 'Dobro sam, ali bit će to dugačak put do oporavka'. Dodala je i kako joj je to bio 'prvi put na terenskom biciklu i zadnji'.

Foto: Instagram