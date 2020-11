Nina i Mario zajedno u emisiji: 'Lakše je trenirati kada ti savjet daje osoba koja je sve to prošla'

<p>Zagrepčani <strong>Nina Martina Korbar </strong>(27) i <strong>Mario Mandić</strong> (28) gostovali su u večerašnjoj emisiji 'Život iza vage' u kojoj su komentirali aktualne natjecatelje, a otkrili su i koliko im se život promijenio nakon sudjelovanja u zabavnom showu. </p><p>- Manje sam opterećena kilogramima nakon showa. Kada sam se odlučila prijaviti na show nisam razmišljala što će ljudi komentirati. Imala sam svoj cilj i nisu me zanimali komentari - otkrila je Nina Martina. </p><p>Mario je otkrio kako prije vaganja nije pričao s ostalim natjecateljima s obzirom na to da je vaganje najstresniji dio showa. Otkrili su i kako gledatelji nisu svjesni koliko je to teško razdoblje za kandidate. </p><p>- Nakon showa manje se važem, ali sam zadovoljan s onim što vidim. Ipak, imam još puno posla. Imao sam period kada sam se mjesec dana gledao u ogledalo i sam sebe nisam prepoznao - rekao je Mandić. Mario i Nina Martina nakon showa 'bacili' su se i u poslovne vode, a u emisiji 'Život iza vage' otkrili su o čemu je riječ. </p><p>- Nakon showa odlučio sam se baviti fitnessom. Želim ljudima pružiti ono što meni nisu drugi pružili kada sam imao probleme s kilogramima. Nina i ja smo otvorili dvoranu, a klijentima dajemo i brojne savjete. Ljudi lakše treniraju i paze na prehranu kada im savjete daju osobe koje su prošle kroz takav život - rekli su. </p>