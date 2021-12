Bila sam u šoku jer nisam imala simptome i dva dana prije pozitivnog testa također sam bila na testiranju i bila sam negativna. Prvo mi je prošlo kroz glavu hoću li moći nastaviti natjecanje, pa onda da je možda test pokazao krivo. Ma sto misli. Baš šok u pravom smislu riječi, rekla nam je Nina Marina Korbar (28).

Oduševila je četveročlani žiri showa “Supertalent”, ali i gledatelje koji su očarani njezinim vokalnim sposobnostima. No jučer je pratiteljima otkrila kako neće nastupiti u polufinalnoj emisiji jer je pozitivna na koronu.

- Tužna sam što sam trebala napustiti natjecanje, ponajviše jer mi vi pružate toliko veliku podršku - napisala je, među ostalim, u na društvenim mrežama Nina Martina, koju je javnost upoznala u “Životu na vagi” 2018. Upravo ju je kilaža sputavala da se bavi glazbom, ali odvažila se na prvu ljubav otkako je izgubila 60-ak kila.

- Nisam bila zabrinuta što sam dobila koronu ili kako će se ona razvijati jer sam bila previše tužna i razočarana što moram napustiti natjecanje. Zamislite samo kako je to pripremati se za snimanje, sva uzbuđena, znam kako smo predobro sve složili, osmislili i onda odjednom sve to ode. To me jako pogodilo, ali čovjek snuje, Bog određuje i uzdam se u Njega da će sve biti dobro - rekla nam je.

Martina je trebala otpjevati “Moja ljubav” Nine Badrić, ali u drukčijem aranžmanu. S Marijom Husar odradila je par proba.

- Moj put je završio kad je trebao zasjati. Sad trebam ostati jaka i fokusirana na daljnje korake za uspjeh. Nemam razrađeni plan. Guram, trudim se i vjerujem da će biti baš onako kako treba biti. Zahvalna sam svima na velikoj podršci, što me žele i vole slušati i idemo naprijed - kaže.

Razmišlja li o novoj prilici u “Supertalentu”, odgovara:

- Još nisam razmišljala o prijavi u novu sezonu, trenutačno još izlazim iz mindseta da sam u ovogodišnjem showu.