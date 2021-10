U ovotjednoj šestoj epizodi Supertalenta na pozornici se pojavila Nina Martina Korbar (28) koja je zaintrigirala publiku i žiri svojim pjevačkim talentom i motivirajućom životnom pričom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Martina je publiku digla na noge svojom izvedbom pjesme 'You don't own me' koja je žiri ostavila bez daha.

- Kako ti već nisi ozbiljno poznata pjevačica? Gdje si ti dosad? - upitala je Maja koja je Ninino pjevanje nazvala senzacijom.

- Zapravo sam stalno čekala pravi trenutak i sad kad sam smršavila više od 60 kilograma, to je to - objasnila je Nina koja je za svoj nastup od žirija dobila četiri glasa za prolaz.

- Ona je oduvijek bila pjevačica iznimnih vokalnih mogućnosti, predivna kao osoba, koja je spletom okolnosti dočekala svojih pet minuta - rekla je Martina koja Ninu dobro poznaje.

- Imaš nevjerojatan glas, samopouzdanje i vidi se ta velika ljubav, briljantan nastup - zaključio je Bilman.