Nakon što je izvela pjesmu 'You Don't Own Me', Maja i Janko su se ustali i zapljeskali joj. Oduševila je žiri, ali i publiku. Kilaža ju dosad sputavala da se bavi glazbom, ali odvažila se otkako je izgubila 60-ak kila

Ninu Martinu Korbar (28) javnost je upoznala kao kandidatkinju showa 'Život na vagi' 2018. godine, a u 'Supertalentu' je oduševila žiri, dobila četiri 'da' i prošla u polufinale. POGLEDAJTE VIDEO: Ninin nastup Martina, Maja, Janko i Davor imali su za nju samo riječi hvale, a po završetku emisije Nina je na društvenim mrežama ispričala svoj dojam. - Ovo je bilo genijalno, prekrasno, puna, puna, prepuna sam dojmova, emocija i presretna sam što sam se na ovakav način predstavila svima vama. Pjevanje sam ja. Ja sam pjevanje. Hvala dragome Bogu što je uz mene i što sam na ovako prekrasan način dočekala i započela svoje vrijeme. Ne znam kaj da vam trenutno više kažem osim da sam neizmjerno zahvalna, sretna, ponosna i vidimo se u polufinalu - napisala je. Zagrepčanka je izvela je pjesmu 'You Don't Own Me'. I dok je moćan vokal šokirao Maju, Martinu nije. Ona je znala njezine vokalne sposobnosti otprije pa joj je s ponosom rekla 'da' i poslala je u nastavak natjecanja. Kad je završila pjesma, Maja i Janko su se ustali i zapljeskali joj. - Fantastično je pjevala, zaslužila je prolazak - pisali su gledatelji na društvenim mrežama.