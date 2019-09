Nina Martina: Želim ostaviti neizbrisiv trag na ovom svijetu

Disney mood mi je ON uvijek i zauvijek! Odrasla sam uz Disney i moja vjera, uvjerenost i sigurnost u to da se sve može je djelmično upravo zbog njihovih crtića. Čuda postoje, čuda se događaju i čuda su svugdje oko nas, čudo je u nama, čudo smo mi i ovaj svijet i ja vjerujem. Vjerujem zauvijek da mogu sve što hoću i da ću ostvariti sve što želim i o čemu oduvijek sanjam. Trud, rad, upornost, vjera, ustrajnost i snaga su ključ i sve se može! 🗝 Mi smo kovači svoje vlastite sreće! Ono što sam shvatila jest da nema teoretske šanse da ide po planu i kako smo zamislili, ali ako smo ustrajni, naši ciljevi se ostvaruju i osjećaj je predivan, možda još i bolji nego da je sve išlo po našem planu. Želim se sa 90 godina okrenuti i reći da sam ostvarila sve što sam željela i više od toga i da sam potaknula i druge ljude da ostvaruju sve što požele. Želim ostaviti neizbrisivi, pozitivan i utjecajan trag na ovome svijetu i za time idem. Kako je taj Disney čudesan...listam po fotkama, ugledam Lion King selfie i inspirira me! Čudo! 💪🏻💪🏻❤️❤️ 𝙆𝙤𝙟𝙞 𝙟𝙚 𝙫𝙖š 𝙣𝙖𝙟𝙙𝙧𝙖ž𝙞 𝘿𝙄𝙎𝙉𝙀𝙔 𝙘𝙧𝙩𝙞ć? Meni su Pepeljuga, Mulan, Lion King, Hercules, ma nemam pojma. SVI 😅😅💋💋 #disney #life #čovjeksnujebogodređuje #vjerujem 💌😃🙏🏻

