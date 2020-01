Nina Morić: Bivši me htio ubiti, Sakoman: Majka je sada s njom

Nina Morić (43) na Instagramu je objavila potresnu fotografiju s ogromnom modricom na donjem dijelu leđa te prepisku s bivšim dečkom Luigijem Marijem Favolosom (32) u kojem ga je optužila za zlostavljanje.

Zagrebačka manekenka, koja živi u Milanu, prozvala je bivšeg partnera za nasilje prema njoj i njenu sinu Carlosu Mariji (17), kojeg ima s bivšim suprugom Fabrizijom Coronom (45).

- Branio sam je od nje same, nisam htio da se povrijedi - tvrdi Favoloso, što je Ninu isprovociralo pa je iznijela niz optužbi na račun bivšeg dečka.

- Da, branio me od mene same udarivši me - tvrdi manekenka. Napisala je da je 'nije samo udario već da ju je htio ubiti'. U drugoj poruci Nina tvrdi da je bivši dečko bio nasilan i prema njenom sinu.

- Srećom pa sam se bacila na sina da ga zaštitim, ali ostala mu je modrica na čelu - tvrdi Nina. Objavila je poruke bivšeg dečka u kojima on tvrdi da je ona prema njemu bila hladna.

- Pronašao sam liječnika koji će mi pomoći. Želim da znaš što osjećam prema tebi - pisao joj je Favoloso, moleći je da mu pruži drugu priliku, ali Nina nije pristajala i kratko mu je odgovorila: ‘Ti si lud’. Luigi Mario je u talijanskim medijima sve porekao.

- Nina tvrdi da sam je tukao, moj otac tvrdi da je ona tukla mene. Ništa od toga nije istina. Povrijedio sam ruku i slomio rebro dok sam Ninu pokušavao zaštiti od nje same - rekao je. Manekenka se nije javljala na naše pozive, kao ni njena majka Vranka koja je s njom sad u Milanu, kako nam je rekao Ninin tetak, ugledni zagrebački psihijatar dr. Slavko Sakoman. Sakoman kaže da ne zna ništa o Nininim objavama na Instagramu.

- Nismo se čuli neko vrijeme, odnosno trebala je za Novu godinu doći u Zagreb. Znam da su Nina i taj dečko prekinuli i da je tu vezu trebalo prekinuti. Sad je mirna. Otjerala ga je definitivno i konačno. On je bio osoba koju radi njegovog karaktera ne možeš imati u blizini - rekao nam je dr. Sakoman. Snježana Mehun, njena bliska prijateljica kod koje je Nina nekoliko puta dolazila u Zagreb, također se nije čula s manekenkom.

- Šokirala me njena objava. To mi je grozno, osuđujem svako nasilje prema ženama. Čule smo se prije nekoliko mjeseci i sve je bilo u redu. Kad su Nina i Luigi Mario došli u Hrvatsku prije nekoliko mjeseci djelovali su skladno – rekla nam je Mehun.

Nina je s Luigi Marijem u vezi bila od 2015. Godine. No i ta je veza bila turbulentna. Svojedobno ga je optužila da ju je prevario, no ubrzo su se pomirili. Nina i Luigi Mario donedavno su bili nestali iz talijanskog javnog života. Tad su zabrinuli svoje pratitelje na društvenoj mreži na kojoj su bili aktivni gotovo na dnevnoj bazi. Fanovi su se zapitali jesu li dobro i gdje su jer se nisu oglašavali mjesecima na društvenoj mreži. Prije toga bili su u Zanzibaru. Dr. Sakoman nam je tad rekao da se 'Nina posvetila humanitarnom radu u siromašnim zemljama'.

Kako je Nina bila odsutna s društvenih mreža s njom se mjesecima nije čuo ni njen prijatelj Neven Ciganović.

- Nina ima te faze kad se povuče iz javnog života, ali ova njena objava na Instagramu me šokirala. Upoznao sam i njenog dečka i bio i s njim u kontaktu prije nekoliko godina, u šoku sam – rekao nam je Ciganović.

Manekenkin život prepun je turbulencija. Prije tri godine rekla nam je da dvije godine ne živi sa sinom, koji se nalazio kod očeve majke Gabrielle jer mu je otac Fabrizio Corona završio u zatvoru.

Nina je dvije godine sina viđala u strogo kontroliranim uvjetima uz stručni nadzor na sat i pol vremena na tjedan. Nininoj borbi za sina prethodila je svađa s majkom Vrankom nakon čega je popila tablete za smirenje.

- Nisam se htjela ubiti. Samo sam htjela zaboraviti tu večer i zaspati – rekla nam je tad Morić. Dječak je svjedočio njezinoj svađi s majkom i u strahu nazvao drugu baku Gabriellu, koja je nazvala policiju.

- Gabriella je vikala da će mi oduzeti sina te je tako i bilo. Ona me ne voli otkad smo se Fabrizio i ja vjenčali - tvrdila je manekenka. Dječaka je uzela baka, a neko vrijeme mogao je spavati kod manekenke. Nakon toga dva mjeseca nije smjela vidjeti sina zato što mu je, kaže, rekla da je bezobrazan kad joj je rekao da nije siguran da više želi živjeti s njom.

- To je sigurno rekao zbog bake koja puno loše priča o meni. Morala sam zbog toga na test na droge. Odrezali su mi 20 cm kose. Rezultati su bili negativni. Prezirem droge. Morala sam i na psihijatrijska vještačenja dvije godine ići gdje su zaključili da sam divna majka, ali nitko to ne uzima u obzir – tvrdila je Nina. Nikad si, kaže, žiletom nije prerezala žile, kako se pisalo. Rekla je da se samo izgrebala noktima po zapešću od stresa. Sin joj je osam mjeseci išao neuropsihijatru.

- Jedan dan me voli, drugi dan me zove gospođom – rekla je tad Nina. Morić nam je tad rekla i da je zbog stresa tijekom trudnoće izgubila bebu.

- Bio je dečkić - rekla nam je tad u suzama. Dodala je da joj je Corona zagorčao život kad ju je prevario s argentinskom starletom Belen Rodriguez.

- Dolazio je s njom pred stan i ljubili su se. Prekrivala sam Carlosu oči da ne gleda. No to je sad prošlost. I Fabrizio me podržava u bitki za sina. Bez sina ne mogu živjeti - zaključila je Nina.

